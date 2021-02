Am 3.3. kehrt der Abendmarkt aus der Winterpause zurück.

Immer mittwochs können auf dem Marktplatz neben der Pyramide regionale sowie ökologisch erzeugte Waren gekauft werden. Angeboten werden u.a. portugiesische und italienische Feinkost, Marmeladen, Eingelegtes, Öl, Essig, Wurst und Fleisch von der Biometzgerei, Molkereiprodukte, handgefertigte Seifen, badische Gerichte in Dosen und das Getränkesortiment der Bio-Kuckucksbrauerei Fächerbräu.

Stammkunden können in dieser Saison an einer Bonusaktion teilnehmen und werden nach acht Einkäufen mit einer kleinen Überraschung belohnt. Einfach an den Ständen nach der Abendmarkt-Karte fragen und bei jedem Einkauf abstempeln lassen. -ps/pat