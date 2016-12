Adventsladen Surprise @ Atelier für Gestaltung

„Surprise“ nennt sich der kleine feine Adventsladen des Ateliers für Gestaltung am Gutenbergplatz.

Präsentiert werden mitgestaltete wie auch ausgesuchte Geschenkideen, die sonst nirgends in der Stadt zu bekommen sind: Arganöle, Wortbilder, Schmuck, Namasteflaschen, Baumorakelkarten und noch vieles mehr will umhüllt und zugeschnürt werden – am besten mit dem neon-orangefarbenen Atelierpapier, das die offene Ateliergemeinschaft um Wiebke Höljes dieses Jahr ganz plakativ mit „7“ betitelt hat. -pat