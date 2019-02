After-art-Gastro 2019

Ist der Kunsthunger gestillt, verlangt’s dem „art“-Gänger nach Esskultur.

Obgleich der eine oder andere Gastronom seine Küchenzeiten verlängert, damit aus Messebesuchern Gäste werden, empfiehlt sich nicht nur bei den folgenden Restauranttipps eine Reservierung!

Wer in lockerem kunstaffinem Ambiente mit regional-saisonaler Karte und ausgesprochener „Slow Food“-Empfehlung anspruchsvoll dinieren möchte, geht ins Nordstadt-Lokal Fünf (Kanalweg 52, Tel.: 0721/97 66 47 12, www.fuenf.de). In einem denkmalgeschützten Dammerstocker Gropius-Bau befindet sich das Bio-zertifizierte Erasmus (Nürnberger Str. 1, Tel.: 0721/40 24 23 91, www.erasmus-karlsruhe.de), wo Andrea und Marcello Gallotti auf ethisch-ökologische Nachhaltigkeit schwören und für ihre römisch inspirierte Küche ausschließlich ganze Tiere „Nose To Tail“ verwerten.

Auch ohne Stern erstklassig und preiswert noch dazu speist man in der Oberländer Weinstube (Akademiestr. 7, Tel.: 0721/250 66, www.oberlaender-weinstube.de): Das von Jörg Hammer modern und kreativ bekochte, ebenfalls denkmalgeschützte Traditionshaus wurde wiederholt vom „Guide Michelin“ mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet. Noch zentraler unweit vom Marktplatz liegt das „Feinschmecker“-zertifizierte EigenArt (Hebelstr. 17, Tel.: 0721/570 34 43, www.eigenart-karlsruhe.de); hier serviert man deutsch-mediterrane Kost mit möglichst viel Bio-Anteil. Die Cantina Majolika (Ahaweg 6-8, Tel.: 0721/161 14 92, www.cantinamajolika.de) neben der geschichtsträchtigen Keramikmanufaktur steht für junge ambitionierte Küche im stadtnahen Hardtwald.

Auf Karlsruhes Hausberg betreibt Sören Anders – einst mit 24 Lenzen Deutschlands jüngster Sternekoch – sein „Anders auf dem Turmberg“ (Reichardtstr. 22, Tel.: 0721/414 59, www.anders-turmberg.de); drunten im ältesten hiesigen Stadtteil bietet der Fachwerk-Gourmet-Tempel Zum Ochsen (Pfinzstr. 64, Tel.: 0721/94 38 60, www.ochsen-durlach.de) beste französische Kochkunst. Zu den feineren Adressen der Region zählt ebenso das Michelin-Stern-Glanz verstrahlende Ettlinger Restaurant Erbprinz mit seiner „Bib Gourmand“-Weinstube Sibylla (Rheinstr. 1, Tel.: 07243/32 20, www.erbprinz.de).

Und José Vasconcelos’ exzellente Cozinha portuguesa hat sich einen Namen unter Freunden des westlichsten europäischen Landstrichs gemacht. Während sein Restaurant Casa do José (Kriegsstr. 92, Tel.: 0721/91 43 80 18, www.casadojose.de) ein gediegenes Abendessen zu Fado-Klängen in den Vordergrund stellt, geht’s in der Taverne Tasca do José (Waldstr. 50, Tel.: 0721/96 31 62 46, www.tascadojose.de) bei gleicher Güte etwas kleinteiliger und ungezwungener zu. Genau gegenüber in Karlsruhes schönster Einkaufsflaniermeile, der Südlichen Waldstraße: die vom „Feinschmecker“ 2018 zum wiederholten Mal als eines der besten Cafés in Deutschland ausgezeichnete Pâtisserie Ludwig, wo „Törtchenfreunde“ von Studi bis Schicki-Micki verkehren. -pat