Afterwork & Biergartenfestival im Lago 2017

Der Name des Lago Bowling-Centers kommt nicht von ungefähr!

Umringt von See und Stadtstrand geht’s im Biergarten auch außerhalb der Kegelbahnen rund, wenn freitags ab 20 Uhr lokale Gruppen Livemusik machen.

Die Three Kings (16.6.) spielen „das Beste aus den Abteilungen Rock und Balladen“, dann rollen die Shakin’ Cats (23.6.) die 50er auf, Wishing Well (30.6.) Hammond-orgeln sich durch die souligen Jahrzehnte, Still Cocker (7.7.) widmet sich dem musikalischen Vermächtnis des Mad Dog, und Frank Cordes (14.7.) präsentiert die erste Lago-Open-Air-Schlagernacht.

Jeweils am ersten Mittwoch im Monat trifft man sich an selber Stelle zum Afterwork (16-22 Uhr) mit Spareribs aus dem XXL-Smoker zwischen den Zähnen und Singer/Songwriter Justin Nova (5.7., 18 Uhr) im Ohr. -pat