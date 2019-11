Aids-Hilfe: Benefizgala & Kunstbasar

Die Aids-Hilfe Karlsruhe bietet Aufklärung und Beratung zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Zum Welt-Aids-Tag hat der Verein einige Aktionen initiiert. Am So, 1.12. lädt er zum Frühstückskino in seine Räume in der Sophienstr. 102 (10-14 Uhr). Die Vocal Resources geben am Mo, 2.12. ein Gedenkkonzert bei freiem Eintritt. Der Hochschulchor ist bekannt für sein A-cappella-Repertoire und lebendige Choreografien (19.30 Uhr, Kleine Kirche am Marktplatz).

Bei der großen Benefizgala im Kleinen Haus des Staatstheaters singt der Frankfurter Schwulenchor Die Mainsirenen sein Programm „Who The F* Is Judy?“, das an 50 Jahre Stonewall erinnert. Macompagnie & Friends bieten spektakuläre Artistik am Boden und in der Luft, und auch Mitglieder der Staatstheater-Ensembles sorgen für Highlights. Dazu gibt’s die traditionelle Tombola und eine Party mit DJ Käry (Sa, 7.12., 20 Uhr). Mit Kunst zu kleinem Preis lockt der Weihnachtsbasar, Waffeln und Glühwein inklusive (Sa, 14.12., 10-15 Uhr, Aids-Hilfe). -fd