Aids-Hilfe-Sommerfest mit Kunst & Kitsch 2017

Unter der großen Kastanie in einem der schönsten Hinterhöfe in der Südstadt gibt es am Sa, 29.7. Feines nicht nur für die Geschmacksnerven, sondern auch für die Ohren!

Denn der Songwriter Sebastian Niklaus spielt aus seinem Repertoire. Außerdem findet sich beim Flohmarkt unter dem Motto „Kitsch&Kunst“ Ausgefallenes und Originelles.