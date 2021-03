Aktionscamp der Seebrücke Karlsruhe

In der Öffentlichkeit ist es still geworden um Kara Tepe oder Lipa, doch noch immer sitzen europaweit viele Menschen in unmenschlichen Lagern.

Daher fordern 177 Initiativen in der von Seebrücke und Flüchtlingsrat BW koordinierten Kampagne „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ die Landesregierung „zu einer menschlicheren Asylpolitik auf“. In über zehn baden-württembergischen Städten finden um den 6.3. Protestcamps und andere -aktionen unter dem Motto „Menschlichkeit wählen. Ein sicherer Hafen zum Kommen & Bleiben“ statt. Auch in Karlsruhe gibt es ein Camp: Auf dem Schlossvorplatz wird mit regelmäßigen Kundgebungen „auf die katastrophale Situation aufmerksam gemacht und ein Zeichen gegen die unmenschliche Abschottungspolitik der EU gesetzt“. Es wird von der Situation an den Außengrenzen und von Einzelschicksalen berichtet, Informationen zur Lage in den Herkunftsländern und den Fluchtrouten gegeben und über die Positionen der Parteien zur Flüchtlingspolitik und der Seenotrettung informiert. Außerdem sind zahlreiche Mitmachaktionen zur Unterstützung geplant. -ps/pat Programm Sa, 6.3. 12.30-18 Uhr: Infostände zu den Themen Flucht, Vertreibung und Flüchtlingspolitik / Infospaziergang der Balkanbrücke / „Wahlprüfsteine“ - We stehen die Landtagsfraktionen zu Seenotrettung und der Aufnahme von Geflüchteten? / Postkartenaktion: „Schreib deinen Abgeordneten“ / Fotoaktion „Dein Statement für einen sicheren Hafen“ / Mal- und Bastelaktionen, Banner bemalen (alte Bettlaken oder T-Shirts mitbringen) Workshops

14 Uhr: Einführung in das Asylrecht mit Rechtsanwältin Brigitte Kiechle

16 Uhr: Frauen und Flucht mit der Frauengruppe Feministische Intervention

19 Uhr: Mahnwache Evacuate (Kerzen mitbringen) Programm So, 7.3. Infostände Seebrücke / Infospaziergang der Balkanbrücke Workshops

12.30 Uhr: Dublin, Frontex & die Folgen für Geflüchtete

14 Uhr: Kundgebung