Alkohol oder Smartphone? Verzicht in der Fastenzeit

Nicht in jeder Region wird Karneval, Fasching oder Fastnacht gefeiert - aber die traditionelle Fastenzeit gilt überall.

Ob aus religiösen Gründen oder der Figur zuliebe, viele nutzen die 40 Tage von Aschermittwoch bis zum üppigen Ostermahl, um sich in Verzicht zu üben. Dabei entsagen die meisten Deutschen lieber dem Alkohol oder der Nahrung, als ihren Medienkonsum einzuschränken.



Der religiöse Brauch, vor Ostern zu fasten, soll ein äußeres Zeichen von Buße und Besinnung darstellen. Dazu soll jeder auf die Dinge verzichten, die er oder sie besonders gerne mag – etwa auf Fleisch, Schokolade, Zigaretten, Alkohol oder auf das Internet. Gar nicht so einfach, wenn kurz vorher die Narren und Närrinnen die Fastnacht in Karlsruhe mit eben diesen Dingen ausgiebig gefeiert haben.

Traditionelles Heilfasten reinigt die Organe

Frisch gezapftes Bier, frittiertes Schmalzgebäck und deftige Bratwurst sind fast schon ein Muss bei einer ausschweifenden Faschings-Party. Die Reue folgt meist erst am Morgen danach. Denn nicht nur Alkohol und Nikotin, sondern auch zu fettiges Essen schadet der Leber. Für jene, die nicht volle 40 Tage auf feste Nahrung verzichten wollen, kann eine Leberreinigung eine sinnvolle Alternative zum traditionellen Fasten sein. Dabei gilt es zunächst, einen oder auch mehrere Tage entweder fettfrei zu essen oder nur Apfelsaft zu trinken. Am letzten Tag nimmt man über den Tag verteilt mehrere Portionen eines Abführmittels (Bittersalz) und trinkt dann abends kurz vor dem Schlafen eine Mischung aus Pflanzenöl und Grapefruitsaft. Durch die Überdosis Fett in Form von Öl wird die in der fettfreien Zeit aufgestaute Gallenflüssigkeit ausgestoßen und Leber wie auch die Galle gereinigt. Neben Olivenöl eignet sich vor allem Hanföl für diese Entgiftungskur. Das aus den Samen der Hanfpflanze gewonnene Öl hat im Gegensatz zum Harz und den Blüten keine berauschende Wirkung und gehört mit seinem hohen Anteil an ungesättigten, entzündungshemmenden Fettsäuren (Omega-3) zu den gesündesten Pflanzenölen. Bevor man sich als Anfänger an eine Fastenkur wagt, wird jedoch ein Check beim Arzt empfohlen, um die Organe nicht mehr zu schädigen als sie zu entlasten.

Deutsche verzichten lieber auf Alkohol als auf ihr Smartphone

Insbesondere bereits angeschlagene Organe vertragen Nikotin und Alkohol nur schlecht. Eine Entgiftung im Rahmen einer Fastenkur kann daher hilfreich sein – solange die wichtigsten Fastenregeln beachtet werden. Einem Großteil der Deutschen scheint das klassische Fasten zumindest leichter zu fallen, als 40 Tage lang ihre Mediengeräte nicht zu nutzen: Laut einer repräsentativen Forsa-Studie für die DAK-Gesundheit ist jeder Zweite bereit, alkoholischen Getränken und Lebensmitteln zu entsagen, während nur jeder Fünfte auf sein Smartphone verzichten würde. Zeit beim Surfen und Chatten zu verbringen, scheint demnach wichtiger als je zuvor zu sein. Allerdings ist das ständige Starren auf die nachts blau erleuchteten Bildschirme von Smartphones und Tablets gesundheitsschädlich: Wie britische Forscher herausgefunden haben, sorgt vor allem der allabendliche Medienkonsum für Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme. Ob und wie man seinem Körper von den schädlichen Lasten des Alltags befreit, bleibt letztlich jedem selbst überlassen – gesund ist der Verzicht jedoch allemal.