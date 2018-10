Alternative Freizeitgestaltung: Spielbankenbesuche in Baden-Württemberg

Leser des INKA Stadt- und INKA Regiomagazins wissen, was in Karlsruhe und der Pamina-Region geboten ist.

Neben Stadtnews und Veranstaltungsvorberichten aus den unterschiedlichsten Genres von Kunst und Design über Bühne und Kino bis hin zu Club- oder Popkultur findet im ausführlichen und übersichtlichen Veranstaltungskalender jeder das Event, welches er auf keinen Fall verpassen möchte. Noch mehr Tipps zum Angebot aus Karlsruhe und der Region liefert der Cityguide Einzelhelden: Das kostenlose Branchenbuches bietet alles, was das Herz begehrt; Vertreter des Einzelhandels aus dem Bereich Mode, Wohnen und Accessoires ebenso wie Gastronomie oder Bildungs- Kultur-, Freizeit- und Wellness-Einrichtungen.

Freizeitgestaltung rund um Karlsruhe

Facettenreicher könnte eine Region kaum sein, was die Möglichkeiten zur attraktiven Freizeitgestaltung betrifft. Kulturell kann man sich an vielen Orten der Stadt begeistern lassen: Das Badische Landesmuseum, die Städtische Galerie, die Staatliche Kunsthalle, die Badische Landesbibliothek, das Badische Schulmuseum, das Karpatendeutsche Museum, das Michelin Museum oder auch das Arcade Museum für Freunde der Videospiele sind nur einige Beispiele für das große, keine Wünsche offenlassende Angebot. Hinzu gesellt sich das Schloss samt Schlossgarten und auch Konzerte oder Theatererlebnisse machen Karlsruhe zu einer Stadt der vielen Möglichkeiten. Besonderen Geheimnissen kann man ganz spielerisch in Escape Rooms wie der Adventurebox auf die Schliche kommen; sportlich geht es zu auf der In- und Outdoor Kartbahn oder auch im Trampolinpark zu, während es Wasserratten u.a. an den Baggersee in Weingarten, ins Miramar Erlebnisbad in Weinheim oder auch ins Ettlinger Albgaubad zieht.

