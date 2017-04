Dass die italienische Küche eine vielfältige Auswahl an fleischlosen Gerichten zu bieten hat, spiegelt sich auch auf der Aposto-Karte wieder.

Ende April legt der Italiener am Ludwigsplatz mit einer Frühlingsaktion nach: Aposto vegetariano. Heißt: noch mehr leichte und gesunde Kreationen mit knackigem Gemüse und hausgemachter Pasta! Weiterhin werden in der offenen Showküche ebenso Steaks vom Lavasteingrill, Fischspezialitäten und Steinbackofenpizzen zubereitet. Den Ausflug nach Bella Italia versüßt die Auswahl an Gelato von cremiger Schokolade bis hin zu zart schmelzendem Fruchteis.

Zu späterer Stunde sitzt man hier beim Cocktail zusammen und jeden Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen fährt das Aposto von 9.30 bis 14 Uhr sein großes Frühstücksbüfett auf, inklusive Heißgetränk oder frisch gepresstem Orangensaft. Wer an Ostern einen Gutschein verschenken möchte, kann diesen ganz bequem auf der Website selbstständig mit dem Wunschbetrag versehen und ausdrucken. -pat