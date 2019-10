Wer in Karlsruhe mit Pizza- und Pastapunk hashtaggt, sitzt im Aposto am Ludwigsplatz.

Die neu aufgelegte Speisekarte hält unorthodoxe Kreationen bereit – ob Steinofenpizzen („Goa“ mit Tandoori Chicken, Koriander und Mango-Chutney), die mit Pulled Pork, Bacon, Cole Slaw und BBQ-Soße gefüllte Calzone „Männersache“ oder Nudelgerichte („Luxuskarre“ mit Gambas, Fenchel und Hummerbisque.). Auch die Vorspeisen, Salate und Desserts sind nicht gerade klassisch. Den Mittagstisch (Mo-Fr, 11-16 Uhr, ab 5,90 Euro) mit seinen wechselnden Gerichten gibt’s wie alles wahlweise to go.

Um 22.30 Uhr bricht dann die Happy Hour für Cocktails und Jumbos an; im „Casino“ (Do, 20 Uhr) bestimmt die gewürfelte Augenzahl den zu zahlenden Preis. Samstags, sonntags und an Feiertagen wird für 12,90 Euro ein großes Frühstücksbüfett (9.30-14 Uhr) inkl. frisch gepresstem O-Saft oder einem Heißgetränk aufgetischt.

Reservierungen für Firmenweihnachtsfeiern oder einen Abend im Familien- oder Freundeskreis nimmt das Aposto gerne entgegen und steht auch bei der Planung und Entscheidung zur Seite – ob à la carte, Menü oder Büfett. -pat