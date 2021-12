Arbeiten im Homeoffice während der Quarantäne: Vor- & Nachteile

Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei der Corona-Virus-Pandemie ist die Arbeit von zu Hause aus nicht nur eine gängige Praxis, sondern eine Notwendigkeit geworden, die vielen Unternehmen hilft.

Die häufigsten Fälle, in denen ein Team (oder ein Teil davon) aus der Ferne arbeiten muss, sind

Persönliche Umstände der Arbeitnehmer (Krankheit, Mutterschaftsurlaub, Notwendigkeit, im Urlaub zu arbeiten usw.)

Quarantäne aufgrund der Pandemie

Fehlen eines Büros

Laut Umfragen unter mehr als 10.000 Nutzern der beliebten Onlineplattform sind mehr als 58 Prozent der ArbeitnehmerInnen nicht dagegen, nach Ablauf der Quarantäne weiterhin außerhalb des Unternehmens zu arbeiten. Die Arbeitnehmer erwarten von ihren Arbeitgebern zunehmend, dass sie auch aus der Ferne arbeiten können. Solche Stellen werden eher ausgeschrieben und letztlich auch mehr wertgeschätzt. Es ist ein Mythos, dass Remote-Mitarbeiter eher den Arbeitgeber wechseln. Untersuchungen haben gezeigt, dass Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten, Unternehmen seltener auf der Suche nach neuen Möglichkeiten verlassen.

Das Homeoffice in Deutschland

Das Homeoffice ist in Deutschland ein weit verbreitetes Phänomen. Die meisten etablierten Arbeitnehmer in deutschen Unternehmen sehen nur die Vorteile der Heimarbeit. Für Start-ups ist diese Form der Beschäftigung jedoch unattraktiv. Von zu Hause aus arbeiten – für die einen ist es ein unerreichbarer Traum, für die anderen ist es alltägliche Realität. Und was ist mit jungen Arbeitnehmern? Man sollte meinen, dass die Idee eines Heimbüros den freiheitsliebenden, technikbegeisterten Menschen gefallen würde, aber das ist nicht der Fall: Die Experten stellten fest, dass nur 58 Prozent der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren gerne von zu Hause aus arbeiten würden. Warum ist das Homeoffice bei jungen Berufstätigen nicht so beliebt? Es wird davon ausgegangen, dass junge Arbeitnehmer ihre Position im Unternehmen stärken wollen und dies erfordert eine persönliche Präsenz.

Die Vorteile und Nachteile

Dennoch bietet die Fernarbeit sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer eine Reihe von Vorteilen:

Mobilität: Es ist billiger und schneller Flexibilität: Die Arbeitsaufgaben sind in der Regel nicht auf die Arbeitszeiten beschränkt Einsparungen bei den Miet- und Wartungskosten für Büros und Senkung der Krankheitskosten Arbeitnehmer kann seine Arbeit von zu Hause aus machen. Die Möglichkeit, Arbeitnehmer aus anderen Städten oder Ländern zu beschäftigen. Sie können echte Fachleute unabhängig von ihrem Wohnort einstellen Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten, sind in der Regel produktiver. Denn Fernarbeit zieht Menschen an, die in der Lage sind, sich selbst zu organisieren, die in der Lage sind, persönliche Verantwortung zu übernehmen

Die Nachteile:

Fehlende Systemadministrator-Kenntnisse bei einigen Arbeitnehmern Die Notwendigkeit eines externen Zugriffs auf Unternehmensressourcen, was zum Verlust von Daten, vertraulichen Informationen und Hackerangriffen führen kann. Die technische Unzulänglichkeit der eigenen Büroausstattung der Mitarbeiter

Jeder dieser Nachteile kann nicht nur die Arbeitsproduktivität verringern, sondern auch dem Unternehmen ernsthaft schaden. Jeder ist sich der Folgen bewusst, die ein Datenverlust oder ein Hackerangriff für den Arbeitsprozess haben kann, was häufig in Unternehmen geschieht, die sich nicht genügend um die Informationssicherheit kümmern. In vielen Fällen ist es besser, sich an die Profis eines Outsourcing-Unternehmens zu wenden, als sich selbst um die technischen Aspekte der Einrichtung eines Remote-Arbeitsplatzes zu kümmern, um die Arbeit der Mitarbeiter zu Hause zu sichern

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeit im Homeoffice seine Vor- und Nachteile hat. Immer mehr Unternehmen arbeiten mit Freelancern zusammen. Aufgrund des Corona-Virus’ und der Pandemie ist dies jedoch oft die einzige Möglichkeit für ein Unternehmen, weiterhin zu funktionieren.