ARD Hörspieltage 2022

Im November wird Karlsruhe wieder zur Hörspielhauptstadt des deutschsprachigen Raums.

Auch die 19. „ARD Hörspieltage“ finden wieder im ZKM statt. Ausrichter sind der SWR als lokale Institution sowie in diesem Jahr der MDR. Im Mittelpunkt des Festivals steht der „Deutsche Hörspielpreis“ der ARD, zu dem alle zwölf öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz je ein Stück ins Rennen schicken. Literarische Adaptionen, historische Stoffe, Musikhörspiele oder künstlerische Experimente – das Spektrum ist seit jeher breit. 2022 reichen die Stoffe vom Kolonialismus über Paketboten und Sex-Apps bis zur Luther-Bibel. Die Wettbewerbsstücke sind seit dem 28.10. im Internet zugänglich (swr2.de).

Mit der Jurydiskussion über die Stücke beginnt das Festivalwochenende am Fr, 11.11., um 13.30 Uhr. Die Bekanntgabe des Siegerstücks erfolgt am Sa, 12.11. in der großen „Nacht der GewinnerInnen“, begleitet vom Disko-Folk der Berliner Band Holler My Dear. Hier werden auch der „Preis für die beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel“, der „Deutsche Kinderhörspielpreis“ sowie der „Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe“ verliehen. Unter dem neuen Namen „Max 15“ firmiert nun der Preis für Kurzhörspiele aus der freien Szene, früher als „ARD-Pinball“ bekannt. Ein sattes Rahmenprogramm macht die „Hörspieltage“ zum sinnlichen Event: Am Fr, 11.11. zeigen Autor Stephan Krass und Komponistin Ulrike Haage ihr Hörspiel „The Moon Tapes“ im beeindruckenden Lautsprechersetup des ZKM-Klangdom. Die „Moon Tapes“ hat eine Gruppe Koalas in einem Raumschiff aufgenommen und in einer Kapsel Richtung Erde geschickt. Als sie dort landet wird plötzlich alles still... (18 Uhr).

Sci-Fi-Anleihen finden sich auch im Livehörspiel „Android Ergo Sum“ mit der Gruppe Dlé. Eine künstliche Intelligenz hat ein paradiesisches Gesellschaftssystem auf der Erde installiert, in dem Roboter, Androiden und Menschen harmonisch miteinander leben und Krieg, Hunger, Überbevölkerung oder Konsum nur noch aus Wikipedia kennen. Als es doch zu einem humanen Mord kommt, ist die KI überfordert und beauftragt eine der letzten menschlichen Kommissarinnen. „Android Ergo Sum“ ist ein bunter Mix aus Krimi, Science-Fiction, Absurditäten und Musical – kredenzt vom selbst ernannten Roap-Trio (halb Rap, halb Soap) Dlé (20 Uhr, ZKM-Medientheater, Videostream: swr2.de). Die erste Hälfte des Samstags widmet sich als „Event-Tag“ dem Phänomen der Serien im Hörspiel. Funktionieren die Erfolgsrezepte von Netflix auch im Radio? Was muss man anders machen, wenn man seriell per Hörspiel erzählen will? Diese Fragen erörtern Vorträge und Diskussionen für Fachpublikum und die interessierte Öffentlichkeit (ab 13.30 Uhr). Um 18 Uhr steigen zwei spannende Liveperformances unter der Speakerkuppel im ZKM-Klangdom. Viola Yip hat ein kleidförmiges Instrument geschneidert, mit und in dem sie ihre neue Performance „Liminal Lines“ aufführt.

Das New Yorker Sound-Art-Duo Lea Bertucci und Ben Vida erforscht mit seinem mehrkanaligen Stück „My Words Came Out Slow And Odd“ für Stimme, Elektronik, Trompete und Schnarrwerke die Möglichkeiten von Sprache und Kommunikation. Der Sonntag (13.11.) gehört traditionell den jungen Hörspielfans: Gleich zweimal stechen die Piraten der „Wüsten Walli“ beim Kinderhörspiel „Seeräuber-Moses“ von Kirsten Boie in die See. Seeräuber-Moses ist eigentlich ein Mädchen, das von Piraten im Wasser gefunden wird und zu einer waschechten Seeräuberin erzogen wird. Doch dann wird sie von Olle Holzbein gekidnappt... Wie das ausgeht? Kommt um 11 und 14 Uhr an Bord der großen Bühne in der HfG, um es zu erfahren! Von 10 bis 18 Uhr verwandeln sich HfG und ZKM mit vielen Hör- und Spielstationen in ein Hörspielparadies für Kinder ab sieben Jahren. -fd