ARD Hörspieltage 2024

Angesichts der vielen Diskussionen um die Sparpläne der Öffentlich-rechtlichen, die für viele Wort- und Kultursendungen nichts Gutes bedeuteten, hat es auch das Hörspiel als Kunstform schwer – zumal der „Kleine Verwandte“, der Podcast, einen Riesenerfolg hat.

Umso höher ist einzuschätzen, dass die ARD ihr Flaggschiff „Hörspieltage“ nicht nur beibehält, sondern mit einem extrafrischen, sehr guten Rahmenprogramm noch weiter aufwertet: Live-Acts, Konzerte, Performances, Premieren mit zehn noch unveröffentlichten Hörspielproduktionen in ganzer Länge samt Talks mit den Beteiligten. Außerdem gibt’s den Kurzhörspielwettbewerb „Max 15“, den „Klangdom“, natürlich den „Kinderhörspieltag“ und „Die Nacht des Hörspiels“. Live auf den Festivalbühnen stehen u.a. Matthias Brandt, Lars Eidinger als DJ, Oliver Rohrbeck und die Bands Die Sterne und Fatcat.

Los geht’s am Do, 7.11. ab 12 Uhr mit Premieren noch nicht veröffentlichter Hörspiele im Prelistening vor Publikum mit Talks (auch Fr+Sa, 8.+9.11., 10 Uhr). Darunter sind Literaturklassiker und Science-Fiction, Sprachexperimente und Klangkunst. Nach der offiziellen Eröffnung um 19 Uhr stehen am Abend ab 20 Uhr Matthias Brandt und Jens Thomas mit ihrer Wort-Musik-Collage aus den Elixieren E.T.A. Hoffmanns, „Die Bergwerke zu Falun“, auf der Bühne. Nach den Hörspielpremieren (Fr, 8.11., 10 Uhr) wird um 17 Uhr der „Klangdom“ zum Showcase „Spatial Storytelling“ eröffnet. Zu erleben ist die Siegerposition einer ZKM-Hertzlab-Ausschreibung zum Thema „Erzählen im Raum“. Die in Berlin ansässige taiwanesische Multimediakünstlerin Yuchin Chen beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit den Gefühlen von Harmonie/Disharmonie und Assoziation/Dissoziation zwischen dem Selbst und der Wahrnehmung von Zeit und Raum. Ab 18.30 Uhr präsentiert die „Lauscherlounge“ mit Oliver Rohrbeck und Ensemble „Das Gespenst von Canterville“, in einem zeitgemäßen Livehörspiel nach Oscar Wilde. Ab 21 Uhr stehen dann Die Sterne mit Hits und guten Lyrics auf der Bühne – eine Legende des deutschen Independent-Pops und der Hamburger Schule, die sich seit 2020 noch mal neu erfunden hat: Seit 2020 haben dank neuer Besetzung mit Philipp Janzen und Phillip Tielsch Italo-Disco, Folk-Psychedelica und Sitarklänge Einzug gehalten. „Grandezza“ heißt ihr neues Best-of-Album mit 19 Klassikern und Indiehits wie „Was hat dich bloß so ruiniert“ bis „Fickt das System“.

Auch der Sa, 9.11. startet ab 10 Uhr mit dem Prelistening neuer Hörspiele plus Talks; ab 16 Uhr ist dann im „Klangdom“ das achtkanalige Livehörstück „Apeiron“ von Leona Jones zu hören. Die Schöpfung ebbt und fließt, das Stück ist ein nie endender Wandel und entstand in Stromness, einem Hafen auf den Orkney-Inseln, wo Gezeiten und Wetter die Rhythmen bestimmen. Um 17.30 Uhr läuft die „Max 15“-Finalrunde des Kurzhörspielwettbewerbs mit Jurydiskussion und Preisverleihung. Ab 20 Uhr ist dann zur „Nacht des Hörspiels“ geladen. Im Oktober 1924, exakt vor 100 Jahren, lief das erste Hörspiel im Radio: Zauberei auf dem Sender von Radiopionier Hans Flesch. Mit dabei im ZKM sind die Schriftstellerin Nora Gomringer, die in der ARD-Audiothek die Jubiläums-Collection „100 aus 100“ präsentiert. Echte Handarbeit beim Geräuschemachen demonstriert Foley-Artistin Simone Nowicki: Wenn sie Lauchstangen knickt, klingt das gefährlicher als jeder Genickbruch. Außerdem zu Gast und das als DJ: Schauspieler Lars Eidinger lässt seine legendäre Partyreihe „Anti Disco“ wieder aufleben. Leise Töne? Sind nicht vorgesehen.

Der Abend klingt mit der achtköpfigen Powerfunk-Band Fatcat aus. Moderator des wilden Abends ist Thomas Böhm. Im Zentrum des „Kinderhörspieltags“ (So, 10.11., 10-18 Uhr) stehen die beiden großen Livehörspiele von „Till Eulenspiegel“ (11 Uhr Generalprobe, 14 Uhr Liveübertragung). Ab 15.30 Uhr gibt die bekannte Weltmusikband Al Jäwala ein Kinderkonzert; das interaktive Abenteuerhörspiel „Die Villa im Wald“, eine Podcastshow, Lesungen mit dem Ohrenbär, Bastelaktionen vom ZKM sowie die besten Kinderhörspiele von ARD und Deutschlandfunk Kultur bilden u.a. den Rahmen. Kostenlose Einlasskarten für die Livehörspiele (11+14 Uhr) gibt es am Sonntag ab 9.30 Uhr an der Infotheke im ZKM-Foyer. -rw