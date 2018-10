Armbanduhren: Diese vier Dress-Watches sind die perfekten Rolex-Alternativen

Beim Stichwort „Elegante Luxusuhren“ fällt den meisten wohl auf Anhieb die Schweizer Luxusmarke Rolex mit ihrer ikonischen Dress-Watch Datejust ein.

Preislich liegt dieses Modell auf dem Niveau von so manchem Kleinwagen. Doch es gibt mechanische Alternativen, die sowohl mit eigenständigen Designs wie auch mit beachtlicher Uhrmacherkunst überzeugen.



Bildrechte: Flickr hamilton intra-matic MobyRichard CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Seiko Spirit SARB033: Ein Klassiker für deutlich unter 1.000 Euro

Seiko ist als wichtigste und größte Uhrenmarke Japans Experte auf dem Gebiet, hervorragende Uhren zu vernünftigen Preisen zu lancieren. Ein in Kreisen von Uhrenfans längst zum Kultmodell avancierter Zeitmesser ist die Seiko SARB033. Mit ihrem Edelstahlarmband und schwarzem Ziffernblatt, reduzierten Indizes und dezenten Zeigern macht die Uhr zu fast jedem Outfit eine gute Figur. Auch die Ausstattung liest sich gut: Der Zeitmesser kommt mit Saphirglas und einem gläsernen Sichtboden, durch den man das Werk bestaunen kann. Aber Achtung: Die SARB033 wird inzwischen von Seiko nicht mehr produziert. Das hat den Preis bereits etwas steigen lassen. Wer noch ein Modell zu einem halbwegs angemessenen Preis ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Dennoch: Die SARB033 ist zum derzeitigen Zeitpunkt mit etwas Glück sogar noch für unter 500 Euro zu finden.



Hamilton Intra-matic Auto: Klassisch-amerikanisches Design

Eine Preisklasse darüber liegt die Hamilton Intra-matic, die mit einem Ziffernblatt im Sonnenschliff-Stil und sehr feinen Strichindizes Zurückhaltung ausstrahlt, ohne dabei auf Design-Raffinessen zu verzichten. Ein Hingucker ist beispielsweise das auf sechs Uhr platzierte Datumsfenster. Mit einem präzisen Schweizer Automatikwerk und kratzfestem Saphirglas ist die Ausstattung trotz des klassischen Designs auf Höhe der Zeit. Die Intra-matic gibt es mit silbernem und schwarzem Ziffernblatt und mit Leder- und Edelstahlarmband. Je nach Ausstattung liegt der Preis laut Herstellerwebsite zwischen 775 und 895 Euro.



Tudor Style: Eleganz in allen Lebenslagen

Tudor wird oft in einem Atemzug mit Rolex genannt: Der Grund dafür ist, dass die Marke ursprünglich eine Rolextochter war, um hervorragende Qualität zu einem Preis anbieten zu können, der eine jüngere Zielgruppe anspricht. Inzwischen ist die Marke jedoch eigenständig und verfügt über eigene ikonische Modelle - vor allem im Bereich der Sportuhren. Doch mit der Tudor Style beweist die Marke, dass sie auch klassisch-elegante Dreizeigeruhren perfektioniert hat. Designtechnisch kommt die Style mit ihrer geriffelten Lünette, dem fein polierten Gehäuse und dem lackierten Ziffernblatt der Rolex Datejust sehr nahe, ohne eine reine Kopie zu sein. Je nach Farbvariante kostet sie ebenfalls weniger als die Hälfte der Rolex Datejust.



Girard Perregaux 1966: Die luxuriöse Rolex-Alternative

Auch im höheren Luxuspreissegment gibt es neben Rolex noch andere spannende Dress-Watches - beispielsweise von der Schweizer Traditionsmarke Girard Perregaux. Die Modellreihe 1966 erinnert an die klassische Eleganz der 1960er-Jahre und steht der Rolex Datejust auch in puncto Designvarianten in nichts nach: So gibt es die 1966 beim Konzessionär oder auf Marktplätzen im Internet nicht nur in unterschiedlichen Farben, sondern auch in verschiedenen Gehäusegrößen, als einfache Dreizeigeruhr, aber auch mit umfangreichen Komplikationen wie Jahreskalendern oder einer zweiten Zeitzone. Preislich liegen die luxuriösen Zeitmesser der Marke auf einem ähnlichen Niveau wie Rolex - teilweise sogar noch höher.