Auf diese (Kultur-)Veranstaltungen darf man sich 2022 in Karlsruhe freuen

Mit über 135 unterschiedlichen Kultureinrichtungen darf sich Karlsruhe mit gutem Gewissen Kulturstadt nennen.

Das angebotene Programm ist umfangreich und hat so gut wie alles in petto – von modern bis klassisch, für Alt und Jung. Zahlreiche Personen besuchen die bekannten Kunstschauen jedes Jahr und spazieren durch die eindrucksvollen Galerien und Museen. Für jeden ist das Richtige dabei, ob Oper, Ballett oder hochkarätige Ausstellungen. Die Kulturszene in Karlsruhe ist genauso vielfältig wie die Spielautomaten Spiele in einem Online-Casino. Seit Ende 2019 trägt die Stadt nicht ohne Grund zwei internationale Titel. Nämlich den „Unesco City of Media Arts“ sowie den Kategoriepreis „Cultural Heritage & Creativity“ des EU-Wettbewerbs „European Capital of Smart Tourism 2020“. Im Anschluss finden Sie eine Zusammenstellung von Kulturveranstaltungen, die Sie im Jahr 2022 in Karlsruhe besuchen können.

art Karlsruhe

Bei der „art Karlsruhe“ handelt es sich um eine „Internationale Kunstmesse für Klassische Moderne und Gegenwartskunst“. Dort präsentieren mehr als 200 national und international bekannte Galerien ihr Programm. Zusätzlich werden zahlreiche One-Artist-Shows mit dem kompletten Spektrum der Kunst des 20. Jh. gezeigt, sowie junge Werke aus den einzelnen Ateliers. Gezeigt werden Fotografien sowie Original-Editionen, Malereien, Skulpturen oder Grafiken. Kombinationen aus den Bereichen Moderner Klassik, Gegenwartskunst aber auch Contemporary Arts können betrachtet werden. Durch all diese Punkte sowie das gekonnte Abwechseln zwischen Galerie-Kojen, Skulpturplätzen und atemberaubenden Sonderausstellungen ist die „art Karlsruhe“ einzigartig und ermöglicht einen intensiven Austausch zwischen Künstlern, Galeristen und Kunstliebhabern. Der voraussichtliche Termin für die Veranstaltung im Jahr 2022 ist vom 17.-20.2.

Tierisch gut – Messe für Hund, Katze und Aquaristik

Coronabedingt wird dieses Jahr die Messe in reduziertem Ausmaß veranstaltet. Das heißt, sie sich fokussiert auf den Themenbereich Hund. Erst im Jahr 2022 ist die „Tierisch gut“ wieder mit allen drei Bereichen vertreten. Insgesamt stehen 9.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Zahlreiche Aussteller mit vielen unterschiedlichen Produkten lassen das Herz von Hundefreunden höher springen. Accessoires sowie Zubehör, Futtermittel oder Snacks – für jeden ist das Richtige dabei. Zukünftige Hundebesitzer erhalten umfassende Informationen über die einzelnen Hunderassen und können sich von atemberaubenden Showprogrammen inspirieren lassen. Vielleicht lieben Sie den Nervenkitzel und nehmen mit dem eigenen Vierbeiner an einem Wettbewerb teil. Auf der Messe, die vom Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen veranstaltet wird, werden über 5.600 Hunde gezeigt, die aus 250 Rassen abstammen. Es wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, z.B. mit einem Mischlingshundewettbewerb oder einem Dog-Casting. Um den Besuch der Messe nicht zu vergessen, können Sie auf der Pfotenabdruckstelle oder auf den Fotoflächen ein Andenken für zu Hause gestalten.

Der Literatursommer

Im Jahr 2022 dauert der „Literatursommer“ voraussichtlich von Mai bis Oktober. Das Thema wird höchstwahrscheinlich „Literatur made im Ländle – 70 Jahre Baden-Württemberg“ sein. Der Grund für das Motto ist das 70-jährige Bestehen Baden-Württembergs Literatur. Im Zuge dieser Veranstaltung werden neben AutorInnen auch Trends, Tendenzen sowie Strömungen in der deutschsprachigen Literatur in den vergangenen 70 Jahren betrachtet. Zeitgleich findet auch der „Kinder- und Jugendliteratursommer“ statt. Die Baden-Württemberg Stiftung ermöglicht hier, Kinder- und Jugendbuchautoren mit Bezug zu Ba-Wü kennenzulernen.

Festivaltage in Karlsruhe

„Das Fest“ 2022 findet vom 22.-24.7. in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage statt und dauert insgesamt drei Festivaltage. Durch die notwendigen Einschränkungen wegen des Corona-Virus’ wurden die letzten beiden Termine 2020 und ’21 abgesagt. Mehr als 40.000 Festivalbesucher freuen sich daher umso mehr, endlich im neuen Jahr 2022 zu feiern. Bei dem Fest sind die Genres Pop, Rock, Indie, Jazz, Eleсtronic und Klassik vertreten. Erstmals fand das Festival im Jahre 1985 statt. Nicht nur für Musikfans, sondern auch für Familien eignet sich das Open-Air-Event hervorragend. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch keine Top Acts bekannt; laut Veranstalter werden diese aber bald bekannt gegeben.

Paint Expo

Wer die Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik besuchen möchte, muss sich zwischen dem 26.4. und dem 29.4.2022 nach Karlsruhe begeben. Zahlreiche internationale sowie nationale Aussteller sind dort vertreten, die ihre Produkte, Dienstleistungen sowie aktuelle Lösungen zur gesamten Prozesskette der industriellen Lackiertechnik präsentieren, angefangen bei der Vorbehandlung bis hin zur Qualitätskontrolle und Verpackung. Darunter auch alle Markt- und Technologieführer. Das Ausstellungsspektrum beinhaltet

Anlagen für die Beschichtung in Nass-, Pulver-, UV-, Tauch- und Coil-Verfahren

Lacke für alle Verfahren

Applikationssysteme und Spritzpistolen

Techniken zur Förderung sowie Automatisierung

Reinigung und Vorbehandlung

Aufbereitung von Wasser

Zubehör für Entsorgung und Recycling

Messtechniken sowie Prüftechniken

Sicherung der Qualität

Reinigung der Abluft sowie die Luftversorgung

Literatur

Auf der „Paint Expo“ in Karlsruhe finden Anwender ein repräsentatives, marktgerechtes und zukunftsorientiertes Angebot, ob für die Industrieproduktion oder die Herstellung von Konsumgütern. Ziel davon ist es vor allem, qualitativ hochwertiger und im selben Moment ressourcenschonender, umweltverträglicher sowie flexibler und wirtschaftlicher zu lackieren. 537 Aussteller haben auf 15.674 Quadratmeter Fläche Platz, ihr Hab und Gut darzustellen.

Hochzeits- und Festtage

Gleich zu Beginn im neuen Jahr finden die „Karlsruher Hochzeit- und Festtage“ 2022 statt, genauer gesagt am 15.+16.1. Auf der Messe präsentieren mehr als 150 Aussteller ihre Produkte sowie Dienstleistungen, alles zum Thema Hochzeit. Besichtigt werden können unter anderem Autos und Kutschen, Schmuck und Accessoires, Bekleidung sowie diverse Hochzeits- und Geschenkartikel. Auf der Messe sind von jeder Preisklasse Dienstleistungen sowie Produkte verfügbar. Neben diesem Angebot können sich Besucher bei dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm Tipps, Anregungen und Informationen sowie Ideen holen. Außerdem finden mehrmals täglich Modeschauen mit Braut- und Abendmode statt, die ebenfalls zum unvergesslichen Erlebnis werden können.

RendezVino

Auf der Genussmesse präsentieren mehr als 120 Jungwinzer, innovative Aufsteiger sowie traditionelle Weingüter ihr umfangreiches Angebot, darunter mehr als 400 hochwertige Weine, Sekte, Obst- und Fruchtweine, sowie Schaumweine, Spirituosen sowie entsprechendes Zubehör wie Glasartikel oder Weinaccessoires. Des Weiteren werden diverse Delikatessen wie Essig und Öl, Senf- und Merrettichsorten, Kräuter und Gewürze. Bei moderierten Verkostungen oder Weinführungen mit bekannten Sommeliers kann die eine oder andere Köstlichkeit probiert werden. Veranstaltungstermin ist 18.-20.3.2022 auf dem Messegelände Karlsruhe.