Ausblick: Jubez

Mit einer Rock-„Local Double Night“ (13.9.) von Runway Lights (KA) und Quota (PF) tastet sich die Vorzeigespielstätte des Stadtjugendausschusses aus den Sommerferien.

Weiter geht’s mit Part drei der „Witzigen Dreifaltigkeit“ (14.9.) und den Comedians Serhat Dogan, Sabine Domogala, Frau Scholten und Michi Marchner, bevor bevor „Spontanitätsexperte“ Sascha Korf (21.9.) seine Impro-Comedy „Aus der Hüfte, fertig, los!“ aufs Publikum loslässt. Unter der Rubrik „Kabarettistischer Vortrag“ läuft Sebastian Schnoys (27.9.) „Und plötzlich Demokratie – 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland“; Nils Heinrich (26.10.) probt den „Aufstand“; Peter Vollmers (30.11.) titelt „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm welche“ und Roman Sörgels Alter Ego Bembers (19.10.) gibt den fränkischen „Rock And Roll Jesus“. Die Drone-Doom-Wegbereiter Earth (6.11.) präsentieren ihr neues Album „Full Upon Her Burning Lips“; in dieselbe Kerbe schlagen Sunn O (8.10., HfG).

Die Al Jones Blues Band (10.10.), Rob Tognonin (30.10.) und Thorbjörn Risager & The Black Tornado (22.11.) bedienen die Blues-Fraktion. Der Inklusionsabend mit Dickes Blech & Freunden (11.10.), Bratschistin Evi Keglmaier (13.10.), Anyone’s Daughter (18.10.), die Kölner Balkan-Pop-Brasser Rasga Rasga (24.10.), Raggabund & The Dubby Conqueror (29.10.), das „Halloween Dudefest“ (31.10.), die belgischen Post-Metaler Amenra (3.11.), Singer/Songwriterin Vanessa Peters (7.11.), die Volkxmusikanten Kellerkommando (29.11.), der australische Ex-Go-Between-Gitarrist Robert Forster (10.12.) und Dub Spencer & Trance Hill (19.12.) stehen stellvertretend für die musikalische Bandbreite im zweiten Jubez-Halbjahr. -pat