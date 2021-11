Ausflugsmöglichkeiten mit der ganzen Familie in Karlsruhe

Wer einen Ausflug mit der ganzen Familie plant, achtet stets darauf, dass das Ausflugsziel auch für Kinder attraktiv ist.

Karlsruhe bietet eine Reihe an Sehenswürdigkeiten, kulturellen Höhepunkten und Erlebnisstätten, die einen Ausflug mit Kind und Kegel unvergesslich werden lassen. In der Residenzstadt liegen viele Attraktionen nah beieinander und können so gut mit dem Fahrrad oder per pedes erreicht werden. Durch ihren symmetrischen Straßenbau, der sich strahlenförmig um das Karlsruher Schloss anordnet, kommt das fußläufige Entdecken der Stadt selbst einem Abenteuer gleich. In Karlsruhe kann man durch die Parks schlendern, im botanischen Garten exotische Pflanzen bestimmen, das Bundesverfassungsgericht besuchen und vieles mehr. Einige Ideen stellen wir hier genauer vor.

Mit der Turmbergbahn fahren und den Waldseilgarten besuchen

Der Turmberg kann sowohl zu Fuß erklommen werden, aber zum Gipfel gelangt man auch mit der Turmbergbahn, einer der ältesten Standseilbahnen Deutschlands. Die heute elektrisch betriebene Bahn bringt große und kleine Nostalgie-Fans auf das Bergplateau. Von Durlach aus zuckelt die Turmbergbahn 256 Meter hoch auf den Berg, von wo man eine herrliche Aussicht über Karlsruhe genießen und das sternförmige Straßennetz analysieren kann. Hier gibt es auch einen Abenteuerspielplatz, auf dem die Kleinen herumtollen, schaukeln und mit ihrem Outdoor Spielzeug im Sandkasten spielen können.

Auch der Waldseilpark auf dem Turmberg ist einen Besuch mit der ganzen Familie wert. Auf zwölf abwechslungsreichen Parcours mit rund 100 Kletterstationen bietet der Kletterpark sowohl Neulingen als auch Profis im Klettersport die passende Herausforderung. Hier wird durch Reifen gestiegen, über Planken balanciert und zwischen Plattformen hin und her geschaukelt - und all das in luftiger Höhe bis zu 16 Metern. Doch nicht nur die Großen kommen hier auf ihre Kosten: Auch die Kleinsten im Alter von vier bis sechs können sich auf dem Kleinkind-Parcours austoben und die eigene Balance trainieren.

Mit dem Bähnle durch den Schlossgarten fahren und dem Schloss einen Besuch abstatten

Wer lieber den Tag in der Innenstadt verbringen möchte, sollte auf jeden Fall eine Fahrt mit dem Bähnle durch den Karlsruher Schlossgarten einplanen. Gerade, wer die Stadt nicht kennt, kann den Schlossgarten so besonders bequem und romantisch erkunden. Die Bahn schlängelt sich den ganzen Tag zwischen Karlsruher hindurch, die im Park entspannen, Freizeitaktivitäten nachgehen oder einfach durch den Park spazieren. Sie kommt dabei am Schloss und am See vorbei, die man so im Vorbeifahren betrachten kann. Gerade für Kinder sind die kreativ gestalteten Bahnen ein großes Vergnügen. Mal bringt eine Diesel-Lok große und kleine Bahn-Fans durch den Park, ein andermal ist es eine flotte Lok im Porsche-Design. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten und ist damit auch für kleinere Kinder geeignet, die noch nicht so lange stillsitzen wollen.

Wenn man schon den Schlosspark erkundet, sollte man auch das Karlsruher Schloss besuchen, ist es doch der Nabel der Stadt. Das Schloss, das früher Herzogen und Markgrafen gehörte, beherbergt heute das Badische Landesmuseum mit seiner beeindruckenden Sammlung. Der eindrucksvolle Thronsaal und die prunkvolle badische Herzogskrone bringen Kindern Geschichte näher. All die Kunstschätze und prachtvolle Relikte aus den Türkenkriegen wissen auch Kinderaugen zu beeindrucken. Neben diesen wertvollen Artefakten sind im Landesmuseum im Karlsruher Schloss auch keltische Kultsteine, eine umfassende Römersammlung und mittelalterliche Glasmalerei in einer interaktiven Ausstellung ausgestellt. Hier können sowohl Kinder als auch Erwachsene noch reichlich lernen.

Den Karlsruher „Christkindlesmarkt“ besuchen

In Wintertagen ist auch ein Besuch des Karlsruher „Christkindlesmarkts“ ein Muss. Der Weihnachtsmarkt wartet nicht nur mit gemütlichen kleinen Handwerks- und Essensbuden auf, sondern bietet auch die ein oder andere Attraktion. Auf der Open-Air-Eisbahn im Rahmen der „Stadtwerke Eiszeit“ können sich die Sportasse in der Familie verausgaben, während die Erwachsenen mit einem Glühbier in der Hand an der riesigen Glühweinpyramide warten. Die Kleinsten kommen im Märchenland mit einer Miniatureisenbahn auf ihre Kosten. Ein besonderes Highlight ist der fliegende Weihnachtsmann, der zwischen 17 und 19 Uhr über den Platz schwebt und Geschenke an die Kinder verteilt.