Ausgehen in Karlsruhe: Fünf Tipps für einen tollen Abend

Karlsruhe ist nicht allein bei Studenten beliebt.

Die Stadt ist traumhaft, bietet Abwechslung und lässt an sich keine Langeweile aufkommen. Auf der anderen Seite wissen Karlsruher, dass irgendwann einmal alles gesehen wurde und nun Abwechslung nötig ist. Besucher hingegen wissen ob der Fülle an Angebote oft gar nicht, was sie überhaupt unternehmen sollen. Dieser Artikel begibt sich auf die Spuren der Vergnügungen und gibt fünf Tipps, die einen tollen Abend bedeuten können.

Tipp 1 – Das Nightlife für Feiersüchtige

Karlsruhe hat viele Clubs und Veranstaltungsorte. Vielfach übertrumpfen sich die Orte regelmäßig mit eigenen und neuen Events, sodass der eine Club längst nicht jedes Wochenende gleich aussieht. Einige der angesagtesten Clubs dürften diese hier sein:

Club Agostea: Seit über 13 Jahren ist dieser Club aktiv und es heißt, hier würden die Partyträume wahr. Das Ambiente ist atemberaubend, es gibt diverse Areas, unter denen der Rittersaal, eine Cocktailbar, nur eine ist. Zugleich bietet der Club eine zentrale Tanzfläche, die von überall aus sichtbar ist. Das Musikangebot ist gemischt: Partymusik, Schlager, Charts, 70er, 80er, Fox. Im Sommer bietet der Club zudem After-Work-Veranstaltungen.

Tipp 2 – Das kulinarische Abendangebot

Nicht jedem ist an Clubs gelegen, daher darf die kulinarische Seite Karlsruhes nicht fehlen.

Rittersaal mit Stern: Dieses Restaurant erhielt einen Michelin-Stern, obgleich das Essen in einem Rittersaal des Schlosses serviert wird. Das Restaurant Röttele bietet mehrere Verzehrräume, so auch ein Turmzimmer. 80 Sitzplätze gibt es insgesamt, wer es mag, kann bei gutem Wetter auf der Terrasse speisen. Die Karte ist gehoben, absolute Highlights sind der gebratene Lammrücken mit Chorizo und die Rhabarbar-Tarte mit Sorbet.

Tipp 3 – Das Highlight im Casino

Der Besuch eines Casinos kann ebenso ein echtes Highlight am Abend sein. Wie wäre es mit dem Besuch des Casinos im Hotel Der Blaue Reiter?

Angebot: Im Casino Royal warten Pokerspiele, Roulettetische, Black Jack auf frische Spieler.

Das Casino befindet sich im Designhotel und ist wirklich einen Besuch wert. Typisch für Glückspiel ist der Zutritt nur Erwachsenen erlaubt. Wer eine Spielbank besuchen möchte, hat in Karlsruhe die Qual der Wahl, da gleich sieben Spielbanken in der regionalen Nähe liegen: Baden-Baden, Bad Dürkheim, Stuttgart, Bad Homburg, Wiesbaden, Mainz und Saarbrücken. Wer vorher üben möchte, findet online viele Möglichkeiten. Doch Vorsicht: Vorher immer die Anbieter checken und vergleichen. Portale wie Nachgefragt helfen dabei, die richtige Entscheidung zu treffen.

Tipp 4 – Besondere Touren und Events

Es ist immer wieder interessant, eine Stadt neu kennenzulernen, indem einfach an speziellen Touren teilgenommen wird. Auch in Karlsruhe bieten etliche Veranstalter solche an:

Kulinarische Touren: Während der Tour geht es oft an ungewöhnliche Plätze, wo nun gespeist werden kann. Andere Touren bieten im Rahmen einer Stadtführung kulinarische Highlights.

Tipp 5 – Sport und Spannung

Es darf auch in den Abendstunden sportlich und fordernd sein, nicht wahr? Wer sich beweisen möchte, sollte Folgendes mit Freunden probieren:

Escape Room: Heraus kommt man nur, wenn die Rätsel und Aufgaben gelöst wurden. Escape Rooms sind unglaublich spannend, dafür aber nicht für alle Nervenkostüme geeignet. Aber: Es gibt auch die Kinder- und Jugendvariante.

Ein großer Vorteil dieses Angebotes ist, dass sie alle miteinander kombiniert werden können. Wer es endlich aus dem Escape Room hinausgeschafft hat, dem steht der Sinn sicherlich nach einem schönen Dinner im Rittersaal oder in einem anderen Restaurant. Die aufgenommenen Kalorien lassen sich im Nightlife mühelos abtanzen. Und war die Woche stressig, bietet sich der Besuch im Casino an, um einmal alles andere zu vergessen.

Fazit: Keine Langeweile in Karlsruhe! Tatsächlich, es gibt immer wieder etwas Neues in Karlsruhe zu entdecken. Der Weg beginnt mit dem ersten Schritt aus der eigenen Tür, wohin er führt, entscheidet jeder für sich. Wie wäre es mit einer Mottoparty oder einem Casinobesuch? Oder ist es nicht endlich an der Zeit, dass der ganze Freundeskreis standesgemäß von einem Spitzenkoch verwöhnt wird?