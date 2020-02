Badekultur & Badetourismus Deutschlands im Wandel der Zeit

Deutschland hat eine traditionsreiche Badekultur, die ein Resultat der längst erloschenen Vulkane ist.

Regionen um heiße Quellen sind seit der Antike beliebte Siedlungsgebiete sowie Reiseziele, die ihre Anwohner und Besucher mit wunderschönen Landschaften, angenehmes Klima und der heilenden Wirkung des Wassers verwöhnen. Unter ihnen sind auch zahlreiche Heilbäder und Kurorte aus Baden-Württemberg zu finden.

Die Ursprünge der Badekultur

Viele Heilbäder im deutschen Raum entstanden während der Herrschaft des Römischen Reichs. Die Römer nutzte sie nicht nur für hygienische und therapeutische Zwecke, sondern auch um neue Kontakte zu knüpfen und gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. In Baden-Württemberg zählen Baden-Baden und Badenweiler zu den Kurorten, die in der Antike eine lebhafte Badekultur besaßen. Die imposanten Überreste der Ära können heute selbstverständlich besichtigt werden. Mit dem Eintritt des Mittelalters veränderte sich die rege Badekultur: Da öffentliche Badeanstalten oftmals als Keimherde für Seuchen und Krankheiten gesehen wurden, nahm die Badeaktivität in der Gesellschaft drastisch ab.

Gleichzeitig erschlossen oder reaktivierten die deutschen Adeligen, die die heilende Kraft des mineralhaltigen Wassers wiederentdeckt hatten, Quellen und unterstützten die Entstehung von neuen Ortschaften wie Bad Boll, Bad Wildbad oder Bad Liebenzell. Ausgestattet mit Thermalbädern, Unterkünften und Versammlungsräumen nutzte der europäische Adel die Kurorte sowohl als Treffpunkte für politische Sitzungen als auch für private Zwecke, um Heilung und Erholung in der Abgeschiedenheit der Natur zu finden. Der Schwarzwald mit seinen zahlreichen heißen Quellen war deshalb oftmals eine beliebte Destination für die High Society des Mittelalters und später der Neuzeit.

Die Anfänge des Luxustourismus

Das goldene Zeitalter der deutschen Badekultur begann an der Wende des 20. Jahrhunderts. Immer mehr städtische Bäder hießen ihre Gäste willkommen. Zudem entwickelten sich Kurorte zu wahren Ortschaften des Luxus und Entertainments, während die heilenden Kräfte der Quellen in den Hintergrund traten. Der Ausbau der Infrastruktur sowie zahlreiche Unterhaltungsangebote lockten die europäische Intelligenzija und High Society an die deutschen Berglandschaften. Einer der meistbesuchten Orte zu der Zeit war Baden-Baden. Wanderungen im idyllischen Grünen des Schwarzwaldes sowie entspannende Stunden im Friedrichsbad, dem schönsten Badehaus des europäischen Kontinents, zählten zu den beliebtesten Tagesaktivitäten der berühmten Namen wie Turgenjew oder Tolstoi. Typische für die Badestädte Deutschlands verfügte auch Baden-Baden ein großartiges Casino, das ausgerechnet von Jacques Benazet, dem berühmtesten Gaming-Unternehmer seiner Zeit, geleitet wurde.

Ähnlich beliebt war der Kurort Freudenstadt. Bekannt für seine besonders saubere Luft, entwickelte sich die Stadt zum Saint Tropez des Schwarzwaldes. Luxushotels und Veranstaltungsplätze, wie den Kurgästen eigens Theater, schossen wie Pilze aus dem Boden, um den Besucherandrang gerecht zu werden. Wenige Jahrzehnte später fand der lukrative Badetourismus in Deutschland allerdings ein jähes Ende. Aufgrund mangelnder Finanzmittel konnten viele Kurorte ihre Angebote nicht modernisieren und den Erwartungen der Besucher gerecht werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg sollte der Badetourismus in der Abgeschiedenheit der deutschen Wälder wiederbelebt werden.

Badekultur & Badetourismus heute

Der Badetourismus ist heute ein wichtiger Träger des deutschen Wellnessmarktes. Besucher, die sich eine Ruhepause gönnen und Stress abbauen möchten, flüchten heutzutage in die unberührte Natur der Badestädte. Hier können sie nicht nur Ruhe in der Stille der Wälder und Berge finden, sondern in warmen Heilbädern ihre Seele baumeln lassen. Dazu bieten die Kurorte oftmals individuelle Erholungspakete mit Massagen, meditativen Übungen oder Sportveranstaltungen an. Die württembergischen Kurorte zählen in dieser Hinsicht zu den populärsten Reiseziele Deutschlands. Die Liste der Kurorte ist endlos. Wer sich ein Urlaub in einem heilklimatischen Kurort gönnen möchte, kann die Städte Freudenstadt, Baiersbronn oder Aalen besuchen. Wer dagegen den Genuss von warmen Bädern im mineralhaltigen Wasser bevorzugt, trifft mit Bad Wildbach, Bad Mergentheim oder Bad Schönbrunn die richtige Wahl.

Dieser kleine Exkurs in die Geschichte der deutschen Badekultur zeigt, dass deren Ursprünge in der Römerzeit zu finden sind. An der Wende des 20. Jahrhunderts wurde die Badekultur ein wichtiger Aspekt des europäischen Luxustourismus. Nach einem kurzzeitigen Rückgang wurde der Badetourismus in Deutschland wiederbelebt. Heute sind die Kurorte beliebte Destinationen für alle Urlauber, die sich Ruhe vom Alltagsstress gönnen wollen. Die Kurorte Baden-Württembergs sind mit ihren vielfältigen Angeboten natürlich besonders geeignet hierfür.