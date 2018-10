Baden-Baden: Das Spiel als kultureller Fixpunkt

Auch in den vergangenen Jahren wurde viel über die Rolle des Casinos Baden-Baden für die Region diskutiert.

Es gilt als eine der wenigen großen Institutionen des Glücksspiels, die so direkt regional verwurzelt sind. Doch neben den Spielen selbst stellt das Casino einen wichtigen kulturellen Ort dar, dessen Bedeutung in der Praxis oft unterschätzt wird. Wir werfen einen Blick auf die Bedeutung, welche das Casino in dieser Kategorie innehat.

Kultur für ein ansprechendes Image

Schon seit jeher versucht das Casino, sich von den klassischen Assoziationen des Glücksspiels zu lösen. Die Verantwortlichen sind sehr darauf bedacht, ihre Offerte in ein attraktives Licht zu rücken und auf die Schönheit des Spiels aufmerksam zu machen. Dabei gelingt es immer wieder, diese Eindrücke mit der Welt der Kultur zu verbinden: So werden Lesungen in den Hallen des luxuriösen Baus veranstaltet, bei denen etwa Wladimir Kaminer zu den Geladenen zählt. Diese treffen in der Stadt nicht nur bei der Zielgruppe auf großen Anklang, die sich ohnehin für das Spiel interessiert.

Eine Abgrenzung des Angebots erfolgt derzeit auch zu den digitalen Konkurrenten. Schließlich ist es in zahlreichen Online-Casinos möglich, das Glück als Spieler herauszufordern. Diese Unternehmen setzen ganz spezielle Thematiken um, wie sich etwa im Vodoo Dreams Casino zeigt. Diese Website hier hält weitere Informationen zum Anbieter bereit. Für die Etablierten der Branche wird es umso wichtiger sein, wie das Casino Baden-Baden auf die eigenen Stärken aufmerksam zu machen. So ließen sich die steigenden Umsätze im Glücksspiel gerecht zwischen den verschiedenen Parteien aufteilen.

Namhafte DJs legen auf

Vor einiger Zeit wurde auch ein großer Club in das Casino integriert. DJs wie Manolo Sanchez oder David Hoffmann geben sich dort die Klinke in die Hand. Mit dieser starken Besetzung ist es kaum verwunderlich, dass der Zulauf vor Ort nicht lange ausblieb; schon nach kurzer Zeit war es gelungen, den Club fest im Nachtleben der Stadt zu etablieren. Möglich sind diese Events allein durch den soliden finanziellen Hintergrund. Durch die Einsätze im Casino ist es möglich, einen großen Teil des Angebots zu finanzieren und dadurch weitere Höhepunkte für die Besucher zu schaffen. Letztlich handelt es sich um ein Modell, von dem alle Seiten profitieren können.

Ein Marketing mit Mehrwert

Natürlich gelingt es dem Casino, mit den selbst veranstalteten Events und Autoren wie Charlotte Link viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dennoch spielt mit Sicherheit nicht nur die Liebe zur Region eine Rolle in den Plänen des Casinos; vielmehr sind die Anbieter daran interessiert, ihr gutes Image vor Ort zu wahren. Diese Form des Marketings ist ein wichtiger Grundstein. Der Gemeinsinn wird spätestens wieder mit den Steuern bedient, die das Casino in großem Stil entrichtet.