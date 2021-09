Baden-Baden: Die vielen Gesichter der Stadt

Baden-Baden ist alles andere als eine gewöhnliche Stadt.

Hier finden sich unzählige Aktivitäten, die es sich lohnt, auszuprobieren. Die Besten davon haben wir hier für alle Abenteuerlustigen gesammelt. Egal ob ein ruhiger Tag in der Natur, Kunst im Museum oder einem Spielabend im berühmten Casino der Stadt – in Baden-Baden findet jeder seinen Favoriten und kann seine persönliche Besichtigungstour im Handumdrehen beginnen.

Wanderwege: Augenschmaus für Jedermann

Wie viele Orte der Welt bietet auch Baden-Baden eine ganze Reihe toller Sehenswürdigkeiten. Für Abstecher in die Natur gibt es beispielsweise die Schwarzwaldhochstraße. Von hier aus hat man wohl einen der schönsten Ausblicke über die Stadt. Man sieht bis tief in die Täler des Schwarzwaldes, bis ins Rheintal und ins Elsass. Zudem trifft man auf dem Weg über die Hochstraße allerlei naturalistische Sehenswürdigkeiten, wie etwa den Wildnis-Pfad, den Lothar-Pfad oder den Mummelsee. Schon nur für ihren atemberaubenden Ausblick ist die Schwarzwaldhochstraße auf jeden Fall einen Besuch wert!

Das Festspielhaus: Eine Sehenswürdigkeit der besonderen Art

Das Festspielhaus in Baden-Baden ist wohl eines der bekanntesten Gebäude der Stadt. Hier finden das ganze Jahr über verschiedene Aufführungen wie Opern und Konzerte statt. Das macht das Badener Festspielhaus zu einem der größten klassischen Konzerthäuser Europas. Für alle, die mehr über dessen Geschichte und Hintergründe erfahren möchten, ist das Angebot an speziellen Führungen wärmstens zu empfehlen. Dabei kann man selbst einige Blicke hinter die Bühne erhaschen, die es für gewöhnliche Zuschauer im Publikum nicht zu sehen gibt.

Die Ausstellung ruft – auf ins Museum!

Für alle Kunstliebhaber und diejenigen, die Kultur gerne hautnah erleben möchten, ist das Kunstmuseum Frieder Burda genau das richtige. Das private Sammlermuseum, dessen Neubau über eine Ausstellungsfläche von 1.000 Quadratmeter verfügt, bietet die Besichtigung von Werken aus der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst. Zudem bietet das Museum, zusätzlich zu regelmäßigen Sonderausstellungen, auch öffentliche und private Führungen mit erfahrenen Kunstvermittlern für alle Altersgruppen. Diese Vielfältigkeit macht jeden Besuch im Museum einmalig und unvergesslich.

Weihnachtsmarkt – die Empfehlung im Winter

Etwas ganz Besonderes ist wohl der Weihnachtsmarkt von Baden-Baden. Neben verschiedenen Bühnen, auf denen Musik von Bands, Kapellen und Chören erklingt, gibt es auch Tage mit verschiedenen Themen. Beim Familientag gibt es z.B. bestimmte Angebote für Familien und am bekannten Nikolaustag kann man den Nikolaus höchstpersönlich treffen. Hier gibt es auf jeden Fall ein vielfältiges Programm zu sehen, das einem das Herz in der kalten Winterzeit erwärmen lässt.

Ein wenig Grün im Zentrum

Wen es eher in die Natur zieht, der kann sein Glück auch inmitten der Stadt finden: Die Lichtentaler Allee befindet sich direkt zwischen den Gebäuden, wo man einige Kilometer im grünen Park durch die Stadt laufen kann. Dabei kommt man an verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem Theater oder der Kunsthalle vorbei. Vom Spaziergang erholen kann man sich im Wintergarten des Brenner Hotels, in dem man eine große Teevielfalt genießen kann.

Gaumenschmaus – für kleine Pausen zwischendurch

Wenn einem das ganze Herumlaufen und Besichtigen doch einmal zu viel geworden ist, kann man sich gut eine Auszeit in einem der Gasthäuser der Stadt gönnen. Besonders zu empfehlen ist dabei das Restaurant und Café Röderswald in den Weinbergen. Hier kann man seine Speisen und Getränke auf der Terrasse genießen, von der aus man eine herrliche Aussicht über das Rheintal hat.

Den Abend ausklingen lassen im Casino Baden-Baden

Nach einem tollen Tag voller Emotionen und Eindrücke kann man auch dem Casino Baden-Baden einen Besuch abstatten. Hier erlebt man immer einen unvergesslichen Abend. Das glamouröse Ambiente übertrifft alle Vorstellungen. Im Casino gibt es nicht nur die klassischen Tischspiele, an denen man um den Sieg bei Roulette, Blackjack oder Poker antreten kann; es besitzt sogar einen eigenen Club sowie ein Restaurant. An bestimmten Tagen kann man auf der Bühne auch Modeshows, Kabaretts oder Lesungen bestaunen.

Natürlich gibt es auch eine bequemere Alternative, Casino-Spiele zu erleben. Womit wäre dies besser getan, als mit einem ruhigen Abend mit den zahlreichen Spielen von Online-Casinos in Deutschland? Dafür braucht man nichts weiter als einen Internetzugang und schon kann man die unterhaltsamen Spielinhalte genießen. Dabei gelten kein Dresscode und keine Öffnungszeiten wie in einem klassischen Casino. Zudem ist die Auswahl an hochwertigen Spielen in Online-Casinos in Deutschland einfach überwältigend. So ein großes Portfolio kann keine gewöhnliche Spielhalle bieten.

Die Qual der Wahl

Bei so vielen Aktivitäten fällt es sicher nicht leicht, sich die besten Sachen herauszusuchen. Am besten wäre es, wenn man sich gleich für ein paar Tage mehr die Zeit nimmt. So kommt man richtig in den Genuss der Stadt Baden-Baden und kann alles einmal ausprobieren. Denn nicht nur das Zentrum der Stadt bietet jede Menge Sehenswürdigkeiten. Wenn man länger Zeit hat, kann man auch dem Umkreis und umliegenden Gebiete einen kleinen Besuch abstatten und die Natur des Schwarzwalds genießen. Ein Ausflug in die Stadt Baden-Baden, um deren zahlreichen Facetten kennenzulernen und zu bestaunen, lohnt sich auf jeden Fall!