Baden-Baden: Tipps für ein Wochenende im Ländle

Die Kurstadt Baden-Baden bietet sich wundervoll für einen Wochenendtrip an.

In ihr vereinen sich Unterhaltung, Wellness, Aufregung und das Nachtleben auf nur wenigen Quadratkilometern. Wer es wünscht, der kann durch paradiesische Gartenanlagen schlendern oder in grandiosen Restaurants speisen. Und überall, inmitten aller Tätigkeiten, wandern Besucher doch wieder auf den Spuren der Römer. Dieser Artikel gibt vier Tipps, die den Aufenthalt in Baden-Baden zu etwas Besonderem machen.

Tipp 1: Zwischen Rebstöcken genießen

Baden-Baden, genauer gesagt die direkte Umgebung, die hier Rebland genannt wird und gleichzeitig ein Weinland ist, konnte sich längst über seinen Riesling, Sekte und Obstbrände auszeichnen. Dieser Ausflugstipp ist für die Genießer des guten Tropfens, aber auch für die, die an dessen Background interessiert sind:

Die Winzergemeinschaft: Die Weingüter der Region haben sich zusammengetan und bieten Gästen und auch Badenern die Gelegenheit, mehr über Weine, Weinanbau und die Weinherstellung zu erfahren. Der Genuss kommt nicht allein vom bloßen Tropfen im Glas. Schon die Weingüter selbst sind mit ihren gesamt 325 Hektar ein echter Anblick. Inmitten der Weingüter steht eine Burg, ein Schloss, welches die hügelige Landschaft überwacht.

Für Freunde des Weins und guter Obstschnäpse ist dieser Tipp das ultimative Highlight.

Tipp 2: Rund ums Kurhaus

Das Kurhaus mitsamt des Kurparks ist der zentrale Ort Baden-Badens. Das ist nicht übertrieben, denn die Karten beweisen, dass sich dieses Gebiet tatsächlich im Zentrum befindet. Der Kurpark und das Kurzhaus sollten aus mehreren Gründen auf der Tourplanung stehen:

Kurhaus: Die Kurhaus Kolonnaden feierten erst vor zwei Jahren ihr 150. Jubiläum, was die Historie dieser Gebäude offenkundig beweist. Das Kurhaus ist seit dem 19. Jahrhundert das Wahrzeichen der Stadt und auch heute für viele Menschen immer einen Besuch wert. Das Kurhaus verfügt über eine Tanz- und Musikbar und bietet zugleich Veranstaltungsräume.

Eines der bekanntesten Elemente hier befindet sich jedoch direkt im Kurhaus. Denn dort, wo schon bei der Errichtung dem glücklichen Spiel gefrönt wurde, wird auch heute noch gespielt:

Casino Baden-Baden: Das Casino ist fest in das Kurhaus integriert und bietet sowohl das große Spiel rund um Roulette, Poker und Black Jack, als auch das kleine Spiel mit diversen Spielautomaten.

Wer sich bereits im Vorfeld ein bisschen auf das Casino einstimmen möchte, kann online üben. Mittlerweile existieren auch im Netz Angebote für Live Casinos, welche die Atmosphäre auf den heimischen Bildschirm transportieren.

Tipp 3: Wellness in Baden-Baden

Baden-Baden ist ein Heilbad auf dem höchsten Niveau. Gäste können einen Weg zu neuer Gesundheit suchen, sich aber auch der Wellness hingegeben. Ein Schwerpunkt Baden-Badens liegt auf den natürlichen Bausteinen der Gesundheit: frische Luft, Sonne und klares Wasser:

Thermalbäder: Baden-Baden hat diverse Thermalbäder. Heilsames Thermalwasser sprudelt als den tiefgelegenen Quellen und führt Körper und Geist zu einer angenehmen Erholung. Weitere Angebote der Bäder sind Massagen und natürliche kosmetische Anwendungen.

Tipp 4: Prächtige Gärten und Indoor-Highlights

In Baden-Baden gibt es das Paradies. Es ist eine Park- und Wohnanlage, die aus den damaligen 20er Jahren stammt und über die ein Stadtgarten errichtet worden ist:

Highlight: Die Brunnengrotte, die in eine Wassertreppe übergeht und sich über vierzig Meter in die Höhe erstreckt, ist das absolute Highlight. Von der Treppe aus lassen sich die Villen betrachten. Wer am Ende verweilt, erhält einen wunderbaren Blick über Baden-Baden und sieht die Stadt quasi zu seinen eigenen Füßen.

Fazit: Es gibt viel zu entdecken

Wer Baden-Baden kennenlernen und genießen möchte, der sollte nach dem ersten Wochenende gleich ein weiteres buchen. Allein die Sehenswürdigkeiten sind vielfältig, hinzu kommen Events und das Nachtleben. Im Sommer locken die vielen Parkanlagen und Ausflugsziele, während natürlich auch die Rennbahn des Ortes nicht vergessen werden sollte. Es ist schwer, Baden-Baden an nur zwei Tagen zu erleben – doch das Kurbad zieht Gäste regelmäßig in seinen Bann und lockt sie immer wieder innerhalb der Stadtmauern.