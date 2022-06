Baden-Badener Sommernächte 2022

Nach zwei Jahren Zwangspause kehren die beliebten „Sommernächte“ zurück in den Baden-Badener Kurgarten.

Livemusikalisch steht neben den Tribute-Bands Night Fever (Bee Gees; Do, 30.6., 19.30 Uhr), The Rock-Set (Roxette; Fr, 1.7., 20 Uhr) und Phil (Genesis/Phil Collins; So, 3.7., 19 Uhr) das Essener Pop-Trio Kuult (Sa, 2.7., 21 Uhr) auf dem Programm. Für weitere Genussmomente sorgt im sommerlichen Ambiente vor dem Kurhaus ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot. Der Eintritt ist durchweg frei. -pat