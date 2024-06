Baden-Badener Sommernächte 2024

Hochklassige Tributeshows im Konzertpavillon bei gastronomischer Verköstigung präsentiert die Sommerparty vor dem Kurhaus Baden-Baden.

Das Line-up 2024 bilden Acoustic Soul (Do, 16 Uhr) und der Bon-Jovi-Tribute Bounce (22 Uhr), Café del Mundo (Fr, 16 Uhr) und The Disco Boyz (20 Uhr), die HM Big Band (Sa, 12 Uhr), das Trio com Chapa (14.30 Uhr), die Guttenberger Brothers (16.30 Uhr) und die Bazur To All Stars (20 Uhr) sowie Simon Holliday & His Rhythm feat. Rebecca Madeleine Katz (So, 12 Uhr), das Alba Armengou Trio (15 Uhr) und Europas Nummer-eins-Santana-Show „The Magic Of“ (19 Uhr). -pat