Den Sommer in vollen Zügen genießen kann man im Badepark Wörth.

Das weitläufige Gelände bietet Familien, Schwimmern und Entspannungssuchern eine Vielfalt an Becken für Groß und Klein, Riesenrutschen, einen Sprungturm, ein 50-Meter-Schwimmerbecken, dazu Badeshop, Grillmöglichkeiten, Gastronomie sowie Kinderspielplätze unterschiedlichster Art.

Wie in den Vorjahren lassen sich Eintrittstickets vorab online kaufen, um damit den Einlass (insbesondere an den Wochenenden) deutlich zu beschleunigen – ausgedruckt oder auf dem Handy mit QR-Code fürs Einlassdrehkreuz. Die Saisonkarten für unterschiedlichste Besuchergruppen gibt es ebenfalls wie gewohnt. Die Badegäste aus der Region dürfen sich außerdem auf einige Neuerungen freuen: Die bargeldlose Zahlung ist nun sowohl bei der Mitarbeiterin an der Kasse als auch an einem neuen Kassenautomaten (ausschließlich bargeldlos) möglich.

Auf dem Eventplan: das beliebte „Einhornspringen“ (August) und das „Hundeschwimmen“ zum Saisonende. Auf dem kleinen Kursprogramm stehen Schwimmtechniktraining und ein Schwimmkurs für Erwachsene sowie Aqua-Jogging; samstagvormittags ist kostenlose Wassergymnastik geboten. -pat