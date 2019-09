Bäckerei Nussbaumer

Die Waldbronner Traditions-Bäckerei mit ihren 44 Filialen setzt als einzige in der Region seit 2018 ausschließlich auf nachhaltig produziertes Blütenkorn-Mehl.

Gesunde Lebensmittel erzeugen, die das Ökosystem erhalten – dafür haben sich Landwirte aus Ba-Wü noch vor der bundesweiten Glyphosat-Diskussion zur Betriebsgemeinschaft Neuhof zusammengeschlossen und das von der Uni Weihenstephan wissenschaftlich begleitete Projekt „Blütenkorn“ ins Leben gerufen. Bei dieser Anbaumethode werden in den Getreidefeldern alle 30 bis 60 Meter Blühstreifen angelegt. Sie sind eine hochwertige Nahrungsquelle u.a. für bedrohte Bienenarten, Lebensraum für Blüteninsekten wie Schmetterlinge oder Falter, schützen die Artenvielfalt und steigern somit die Biodiversität.

Wohlwissend, dass langfristig kein Weg an einer nachhaltigen Agrarwirtschaft vorbeiführt, nehmen Bauern, die Mönsheimer Mühle und die Bäckerei einen höheren Aufwand und kurzfristig einen niedrigeren Ertrag in Kauf, wobei die hochwertigen Produkte für den Kunden keine Mehrkosten bedeuten. Nächstes Jahr will Richard Nussbaumer sogar selbst Blühflächen einsäen lassen. -pat