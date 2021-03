Mit dem Slogan „Bald wieder Pfalz!“ wirbt die Pfalz-Touristik um Übernachtungsgäste für die Zeit nach dem Lockdown.

Die Onlinekampagne wendet sich an Menschen aus den Regionen Stuttgart und Frankfurt, aber auch demsüdlichen Nordrhein-Westfalen sowie Hamburg und Berlin, wo traditionell viele Pfalz-Urlauber leben, die Freude an Outdooraktivitäten wie Wandern oder Radfahren haben sowie an Reisende, die gerne Urlaub mit dem Genuss von regionalen Spezialitäten und dem Besuch von Sehenswürdigkeiten verbinden.

Auf www.pfalz.de wurden drei Landing Pages eingerichtet, auf denen eine Fülle von Anregungen für den nächsten Urlaub in der Pfalz zu finden sind. Weitere Infos erteilt der Verein Pfalz-Touristik (Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt, Tel.: 06321/391 60, info@pfalz-touristik.de). -pat