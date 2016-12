Das Produkttrio der Barber-Boys Marco Klingler und Christoph Bergleiter bekommt Zuwachs.

2017 ergänzt halt- und formgebende Pomade mit Bergamotte- und Vanille-Duft die auf Basis natürlicher Rohstoffe hergestellte Handmade-Pflege für den überzeugten Bartträger. Das aus kaltgepresstem Mandel-, Jojoba-, Pfefferminz- und Orangenöl gewonnene BBST-Öl, ein Shampoo mit sehr milden Tensiden und die aus Birnenholz und Wildschweinborsten hergestellte Bürste für den letzten Schliff gibt’s via Webshop oder samt Beratung im Gentlemen’s Club, der am Mo, 19.12. von 14 bis 20 Uhr seinen nächsten „Barber Day“ veranstaltet.

An den Start geht kommendes Jahr außerdem die „Welcome To The Barbershop“-Koop mit Titus Karlsruhe. Der Termin zur Kick-Off-Party des gemeinsamen Markenauftritts wird via Web bekanntgegeben und bei BBQ mit einem Skate-Contest gefeiert. Und wer zu Weihnachten „A Gentleman Thing“ verschenken möchte, erhält bei Barbers-Best auch Shaving-Accessoires, Fliegen, Einstecktücher, Whiskey und Zigarren. -pat