Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Die Premiere des neuen monatlichen „Bauernmarkts“ war von Anfang bis Ende gut frequentiert. Bei einem Gläschen Wein und einer Bratwurst gemütlich am Tisch plaudernd oder von Stand zu Stand schlendernd, freuten sich die Besucher von Jung bis Alt über den direkten Austausch mit den Landwirten der Region; Freunde und Kollegen haben sich zum Feierabend auf dem Markt verabredet; zahlreiche Familien wollten sich mit hochwertigen regionalen Produkten eindecken. Selbst der gen Schluss einsetzende Regen konnte die Stimmung nicht verhageln. Und auch die Produzenten waren begeistert vom Karlsruher Publikum!

Ab Oktober werden Angebotsvielfalt und Fläche des „Bauernmarkts“ noch größer: Dann gibt es neu vegetarische und vegane Snacks von gut badisch (Maultaschen und Spätzle) bis raffiniert (Falafel mit Ziegenkäse), außerdem sind 35 Sorten Kürbisse im Programm. Und die Kinder können mit Naturmaterialien basteln. Wer sich bereits Gedanken über Weihnachten macht, findet besondere Geschenke wie z.B. Seifenmagie-Seifen mit regionalen Naturrohstoffen oder von Daily Fred gefriergetrocknetes heimisches Obst. -pat

Do, 2.10./6.11./4.12., 15-20 Uhr, Alter Schlachthof, vor dem Tollhaus, Karlsruhe
www.bauernmarkt-karlsruhe.de

Anfang « CCFA: Tag der Offenen Tür | Nacht der Weine 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 4 und 4.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Weiterlesen …

CCFA: Tag der Offenen Tür

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).

Weiterlesen …
Werbung
Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz (Foto: Carl Forger)

33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.

Weiterlesen …

Pizzaparty 2025

Stadtleben // Artikel vom 26.09.2025

Der Kronenplatz wird wieder zur Open-Air-Pizzeria!

Weiterlesen …
Werbung
Nufam

Nufam 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.09.2025

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die „Nufam“ zum wichtigen Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche entwickelt.

Weiterlesen …
Ettlinger Kinderfest

11. Ettlinger Kinderfest

Stadtleben // Artikel vom 21.09.2025

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ettlinger Vereine und Organisationen verwandelt das Kultur- und Sportamt zum elften Mal den Horbach- in einen Erlebnispark für Groß und Klein.

Weiterlesen …
Karlsruher Kneipenchor (Foto: Uwe Riehm)

Westwind 2025

Stadtleben // Artikel vom 20.09.2025

Erstmals weht der „Westwind“ bereits am Samstag über den Gutenbergplatz!

Weiterlesen …

Park(ing) Day 2025

Stadtleben // Artikel vom 20.09.2025

Der international begangene „Park(ing) Day“ hat sich als wichtiger Aktionstag im Rahmen der „Europäischen Mobilitätswoche“ etabliert.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper