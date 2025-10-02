Bauernmarkt Karlsruhe

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Die Premiere des neuen monatlichen „Bauernmarkts“ war von Anfang bis Ende gut frequentiert. Bei einem Gläschen Wein und einer Bratwurst gemütlich am Tisch plaudernd oder von Stand zu Stand schlendernd, freuten sich die Besucher von Jung bis Alt über den direkten Austausch mit den Landwirten der Region; Freunde und Kollegen haben sich zum Feierabend auf dem Markt verabredet; zahlreiche Familien wollten sich mit hochwertigen regionalen Produkten eindecken. Selbst der gen Schluss einsetzende Regen konnte die Stimmung nicht verhageln. Und auch die Produzenten waren begeistert vom Karlsruher Publikum!

Ab Oktober werden Angebotsvielfalt und Fläche des „Bauernmarkts“ noch größer: Dann gibt es neu vegetarische und vegane Snacks von gut badisch (Maultaschen und Spätzle) bis raffiniert (Falafel mit Ziegenkäse), außerdem sind 35 Sorten Kürbisse im Programm. Und die Kinder können mit Naturmaterialien basteln. Wer sich bereits Gedanken über Weihnachten macht, findet besondere Geschenke wie z.B. Seifenmagie-Seifen mit regionalen Naturrohstoffen oder von Daily Fred gefriergetrocknetes heimisches Obst. -pat