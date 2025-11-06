Bauernmarkt Karlsruhe

Die Region im Einkaufskorb gibt’s seit September bei diesem Monatsmarkt auf dem Schlachthof.

Denn der inzwischen übers Tollhaus-Freigelände hinaus den Biergarten von Carls Wirtshaus bespielende „Bauernmarkt“ steht für Produkte direkt vom Erzeuger, Frische, Qualität, Authentizität und gelebte Wertschätzung für Lebensmittel. Zwischen Kürbispyramiden und duftenden Broten lockten bei der zweiten Ausgabe im Oktober die liebevoll gestalteten Stände mit handgesiedeten Seifen, Honig und Bienenpflegeprodukten; daneben boten Winzer ihre Weine zur Verkostung an, während Käse- und Fleischspezialitäten aus artgerechter Haltung einen Gaumenschmaus versprechen. Saisonales Gemüse, hausgemachte Aufstriche und Kürbismehl ergänzten das Angebot. D

Dabei kommen die Besucher ins Gespräch mit den Produzenten, verkosteten Spezialitäten oder lassen sich an einem der Holztische gleich ein ganzes Gericht munden. Und im November wird der „Bauernmarkt“ noch größer und vielfältiger: Marit Marschalls „Ein paar Radieschen“ bringt z.B. weit mehr mit, als der Standname sagt – es gibt Kürbissuppe mit Polentapizza und Ingwerlimo. Wer bei ihr etwas aus dem reinen Bio-Sortiment kaufen möchte, bringt eigene Gefäße mit. Außerdem können sich Kinder hier handwerklich mit Holz ausprobieren und an anderer Stelle Kerzen gestalten. -pat