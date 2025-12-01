Bauernmarkt Karlsruhe

Winterpausenlos gibt es bei diesem Monatsmarkt am ersten Donnerstag auf dem Schlachthof die Region direkt vom Erzeuger in den Einkaufskorb.

Im September an den Start gegangen, erstreckt sich der „Bauernmarkt“ inzwischen über das Freigelände vorm Tollhaus bis über den Platz beim Biergarten von Carls Wirtshaus – und er soll künftig größer und noch vielfältiger werden. Die Marktgänger betonen, wie wertvoll der Austausch ist; zu erfahren, wo und wie die Produkte hergestellt werden und die Landwirte kennenzulernen, die dahinterstehen. Die wiederum können den Verbrauchern näherbringen, was echte Frische und Qualität, Authentizität und gelebte Wertschätzung für Lebensmittel bedeuten.

Den „Bauernmarkt“-Organisatorinnen um Janine Schwienke ist es wichtig, dass möglichst keine Großmarktprodukte verkauft werden und die Produzenten aus einem Umkreis von nicht mehr als 50 Kilometern stammen. -pat