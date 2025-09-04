Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 04.09.2025
Das Einkaufen auf einem Markt ist für viele nur schwer mit den Arbeitszeiten zu vereinbaren.
Ab September gibt es Abhilfe: Immer am ersten Donnerstag im Monat bietet der „Bauernmarkt“ zum Feierabend von 15 bis 20 Uhr ausschließlich Regionalprodukte aus einem Umkreis von 50 Kilometern: Die aus der Pfalz, dem Schwarzwald, dem Elsass und dem Kraichgau anreisenden Beschicker bieten Brot, Obst und Gemüse, Fleisch und Käse an, aber auch feine Raffinessen, die sich als Mitbringsel für die nächste Party eignen. Die Organisatorinnen legen Wert darauf, dass alle Produkte hochwertig und handwerklich hergestellt werden und z.T. sogar ein Bio-Label tragen.
Hier ist nichts vom Großhandel; die Produzenten stehen noch persönlich hinter ihrem Stand und können erzählen, wie es den Tieren geht und das Gemüse gewachsen ist – vielleicht verraten sie dabei auch den einen oder anderen Anbautipp. Je nach Standbesetzung lässt sich gleich das Abendessen für die ganze Familie einplanen, denn es gibt auch kulinarische Offerten, dazu ein abwechselndes Programm. -pat
4.9./2.10./6.11./4.12., 15-20 Uhr, Alter Schlachthof, vor dem Tollhaus, Karlsruhe
www.bauernmarkt-karlsruhe.de
