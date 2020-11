BBE: Keine Events im Dezember 2020

Die Baden-Baden Events GmbH (BBE) hat sich dazu entschieden, im Dezember mit Hinblick auf die Pandemie-Entwicklung keine eigenen öffentlichen Veranstaltungen im Kurhaus Baden-Baden anzubieten.

Das Konzert in der Reihe „Rhythm & Blues“ am 3.12. mit Valerie Scott soll 2021 nachgeholt werden. Der Termin wird noch bekanntgegeben, bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Abgesagt wird hingegen das weihnachtliche Kinderstück „Vorfreude, schönste Freude“ am 13.12. Es gibt keinen Nachholtermin. Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Die BBE-„Silvester-Gala“ 2020 wurde bereits Anfang November abgesagt. Aktuelle Programminfos: www.badenbadenevents.de. -ps/pat