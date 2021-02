Corona und die damit verbundenen Folgen für Kulturveranstalter wirbeln auch den Terminplan der Baden-Baden Events GmbH (BBE) im ersten Halbjahr 2021 mächtig durcheinander.

Einige Veranstaltungen werden, sofern es die Verordnungen zulassen, im Kongresshaus Baden-Baden stattfinden, da das Kurhaus bis Juni als Kreisimpfzentrum fungiert. Wiederum andere Events müssen verlegt oder ersatzlos abgesagt werden.

Kongresshaus Baden-Baden

Do, 8.4.: „Rhythm & Blues“ mit The Voyagers

So, 2.5.: Der kleine Rabe Socke (ausverkauft)

Do-Sa, 13.-15.5.: Mr. M’s Jazz Club

So, 16.5.: Die Zauberflöte

So, 13.6.: Motte will mehr

Weinbrennersaal im Kurhaus Baden-Baden

Do, 27.5.: Robert Kreis

Nachholtermine

Götz Alsmann: Sa, 30.4.22 (Ursprungstermin: 3.3.)

Tim Fischer: Sa, 9.4.22 (Ursprungstermin: 17.4.)

Lars Reichow: So, 10.4.22 (Ursprungstermin: 26.3.)

European Dance Award: Sa, 7.5.22 (Ursprungstermin: 8.5.)

Ersatzlos abgesagt

20.+21.3.: Eiersalat bei Familie Klopfer

11.4.: Tarzan – das Musical

21.4.: Alfons

Der Sonntags-Tanztee kann bis auf Weiteres nicht stattfinden

Für Veranstaltungen mit Nachholtermin behalten bereits erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Sollte dieser Termin nicht wahrgenommen werden können, können die Tickets nur an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Für abgesagte Veranstaltungen ohne Ersatztermin gilt: Erworbene Eintrittskarten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. -ps/pat