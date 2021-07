Noch ist ein Normalbetrieb für Kultur- und Open-Air-Veranstaltung nicht denkbar.

Die Planungen für Events wie die „Baden-Badener Sommernächte“ und das Baden-Badener Marktplatzfest werden hierdurch derart erschwert, dass eine attraktive Umsetzung unter Einbeziehung aller Vorgaben nicht möglich ist. Die veranstaltende Baden-Baden Events GmbH (BBE) hat sich deshalb dazu entschieden, die „Sommernächte“ (1.-4.7.) und das Marktplatzfest (23.-25.7.) in diesem Jahr abzusagen; ebenso wie die „Philharmonische Parknacht“, die am 31.7. in die Lichtentaler Allee zurückkehren sollte. Das „Kurpark-Meeting“ vor dem Kurhaus (27.8.-5.9.) ist bis auf Weiteres von dieser Absage nicht betroffen.

Als kleine Alternative zu den ausfallenden Sommer-Open-Airs wird die BBE an zwei Wochenenden die Trinkhalle bespielen: Am Fr+Sa, 9.+10.7. findet im Wandelgang ein Jazz-Wochenende statt. Am Fr+Sa, 6.+7.8. weht der Wind Buenos Aires‘ durch den Wandelgang der Trinkhalle mit einer sommerlichen Mischung aus Tango Argentino-Aufführungen und Tango-Musik.

Am Sa, 31.7. startet dann „Kunst findet Stadt“ vor dem Kurhaus, die neue kostenlose Sommer-Veranstaltungsreihe der BBE. Zum Auftakt verwandelt der in Berlin lebende Däne Jeppe Hein den Kurgarten in einen Kunstparcours für die Sinne. Verschiedene Kunstwerke des international gefragten Künstlers – darunter mehrere „Modified Social Benches“ und das Wasserinstallation „Appearing Rooms“ – sind bis zum 5.9. vor dem Kurhaus zu bestaunen. -ps/pat