Unterm Motto „Beat The System – Solidarität statt Konkurrenz“ steigt zum Jahresauftakt wieder eine „Nachttanzdemo“.

Die Demonstration beginnt um 18 Uhr am Stephanplatz, führt in einer Runde durch die Innenstadt und endet am Platz der Menschenrechte. Es gibt Redebeiträge zu Themen sozialer Ungleichheit und solidarischen Alternativen sowie viel tanzbare Musik.

Im Anschluss an die Demo wird bei einer Küche für Alle (KüfA) im Café Noir gemeinsam gegessen; ab 21 Uhr findet eine Afterparty in der Kulturdose statt.

An der Demonstration sind Gruppen aus Karlsruhe und den umliegenden Regionen beteiligt, die auf aktuelle Probleme wie z.B. Klimakatastrophe, Kriege, Armut, Menschenfeindlichkeit und die Abschottungspolitik Europas aufmerksam machen wollen. -pat