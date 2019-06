Historisches Bad trifft modernen Sound.

Nach „Deephouse meets Disco & Funk“ und „Downtempo meets Deephouse“ dringen bei der Vierordtbad-Veranstaltungsreihe „Beats in der Therme“ sanfte Hip-Hop-Melodien gemischt mit instrumentalen Jazz-Klassikern durch das Badehaus, wo mit und ohne Bekleidung geschwommen werden darf.

An den Decks steht der in der regionalen und überregionalen Hip-Hop-Szene bekannte Karlsruher DJ Stean. Dazu gibt’s eine Candy-Bar und andere spezielle Gastro-Angebote sowie Jägermeister-Aufgüsse. Thermen-Besucher zahlen keinen Aufpreis für das am 20.9. ein weiteres Mal stattfindende Event. -pat