Beim Schupi

Nach über 18 Jahren hat Britta Schloß zum Februar das Grünwinkler Hotel-Restaurant mit seinem Mundarttheater Badisch Bühn übergeben.

Die neuen Schupi-Betreiber Tanja und Alex Finck sowie Marco Beiler führen das traditionsreiche Haus im Westen der Stadt weiter und behalten neben der auf nachhaltige saisonale Zutaten und Fleisch von bäuerlichen Erzeugern bedachten regional-badischen Küche auch die über Jahre liebgewonnenen Veranstaltungsformate bei: etwa den monatlichen Kultabend mit der Groove Inc. (Mi, 24.3., 21 Uhr) oder das „Tribute To The Bee Gees“ (So, 15.4., 20.15 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 18.30 Uhr).

Über die Osterfeiertage (So+Mo, 1.+2.4.) serviert der Schupi einen Brunch (11-15 Uhr) sowie frühlingsfrische Menüs (ab 17 Uhr). Reservierung unter Tel. 0721/55 12 20. -pat