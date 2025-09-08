Bereit für den Herbst: Diese drei Ausflugsziele bei Karlsruhe sollte man kennen
Stadtleben // Artikel vom 08.09.2025
Der Sommer verabschiedet sich langsam und der Herbst zieht mit seinem goldenen Licht, frischer Luft und einem atemberaubenden Farbenspiel in der Natur ein.
Es ist die perfekte Jahreszeit, um die Region um Karlsruhe zu erkunden. Wir haben drei Ausflugsziele für Sie zusammengestellt, die im Herbst ihren ganz besonderen Charme entfalten – ob für einen actionreichen Tag, eine kulturelle Entdeckung oder eine besinnliche Wanderung.
1. Der Turmberg in Durlach: Klassiker mit Weitblick
Beginnen wir mit dem Hausberg der Karlsruher. Bei klarer Luft reicht der Blick nicht nur über die gesamte Rheinebene, sondern oft bis zu den Vogesen und zum Pfälzerwald. Die Mischwälder an den Hängen färben sich in alle erdenklichen Gelb-, Orange- und Rottöne und bieten ein fantastisches Panorama.
Nach dem Genuss der Aussicht lädt ein Spaziergang durch die Altstadt von Durlach ein. Die gemütlichen Gassen mit ihren Fachwerkhäusern, Cafés und kleinen Läden sind ideal, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Ein warmer Apfelstrudel oder ein frisch gepresster Apfelsaft passen hier perfekt zur Jahreszeit.
2. Das Schloss Bruchsal: Barockpracht & Kürbisfreuden
Für alle, die Kultur und herbstliches Flair kombinieren möchten, ist ein Besuch im nur wenige Kilometer nordwestlich gelegenen Bruchsal genau das Richtige. Das imposante Barockschloss mit seinem berühmten Treppenhaus von Balthasar Neumann ist immer eine Reise wert. Doch im Herbst erwacht der Schlosspark zum Leben.
Häufig finden hier in den Herbstmonaten Märkte und Veranstaltungen statt, die die goldenen Monate feiern. Das Highlight ist oft ein großer Kürbismarkt, der die Vielfalt der herbstlichen Ernte zelebriert. Kunstvoll geschnitzte Kürbisfratzen, leckere Spezialitäten und eine festliche Atmosphäre machen den Ausflug zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Für saubere Veranstaltungsorte und Locations sorgt die Gebäudereinigung Karlsruhe das ganze Jahr über.
3. Der Michaelsberg in Cleebronn: Wein, Wandern & Weitsicht
Keine Herbstliste ohne einen Tipp für Weinliebhaber! Die Fahrt in Richtung Heilbronn zum Michaelsberg bei Cleebronn lohnt sich doppelt. Zum einen ist die Wanderung auf den Gipfel mit seinem Aussichtsturm ein leichtes und lohnenswertes Ziel, von dem aus man einen der schönsten Blicke über die herbstlichen Weinberge des Zabergäus hat. Die Reben zeigen sich jetzt in den schönsten Goldtönen.
Zum anderen liegt am Fuße des Berges das Weingut der Familie Drautz-Able, bekannt für seine exzellenten Weine. Eine Weinprobe in der herbstlichen Stimmung ist der perfekte kulinarische Abschluss eines erfüllten Tages. Viele Weingüter in der Region haben jetzt geöffnet und laden zur Einkehr ein.
Der Herbst muss keine Zeit der Zurückgezogenheit sein. Im Gegenteil: Er ist die perfekte Gelegenheit, die Umgebung von Karlsruhe neu zu entdecken. Ob man Natur, Kultur oder kulinarische Genüsse sucht – die Region hat für jede Stimmung das richtige Ziel. Pack etwas Warmes ein und genieße die besondere Atmosphäre zwischen goldenen Blättern und frisch geernteten Köstlichkeiten!
