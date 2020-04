Bermuda-Shorts & bunte Farben: Modetrends für den Frühling 2020

Endlich ist der Frühling wieder da und lädt zu Spaziergängen am Rheinufer, durch den Schlossgarten oder den benachbarten Hardtwald ein.

Aber beim Blick in den Kleiderschrank herrscht noch tiefer Winter. Die Zeit von Jacken, Strickpullis und Schals ist jetzt aber erst mal vorbei. Zeit für ein wenig Frühjahrsshopping! Die Trends für Männer und Frauen sind in diesem Jahr besonders bunt und einfallsreich. Was diesen Frühling angesagt ist, das steht schon eine ganze Weile fest. Bereits im letzten Sommer konnte man die ersten Trends auf den großen Modeschauen beobachten. In internationalen Modemetropolen wie Paris, Mailand und New York zeigten die Designer ihre Kreationen. Und die großen Labels haben diese Anregungen aufgenommen. So sind die Neuheiten nicht nur für die Designer-Kundschaft zu haben.

Nachdem sich im vergangenen Jahr viele mit dem Radlerhosen-Trend schwertaten, wird es nun etwas zurückhaltender: Bermuda-Shorts sind jetzt in der Damen- und Herrenmode angesagt. Sie sollten relativ weit geschnitten sein, bei der Länge gibt es aber einige Variationen: Mal reichen sie nur bis zum Oberschenkel, mal bis übers Knie. Aber Vorsicht, zu lang sollte es nicht sein: Die berüchtigten Dreiviertel-Hosen sind ein absolutes No-Go. Bei den Farben sollten sich beide Geschlechter an zurückhaltende Töne halten. Beige und Dunkelgrün sind eine ideale Wahl und lassen viele Variationen zu. So eignen sie sich auch für den Weg ins Büro an einem heißen Tag. Bei den Oberteilen darf es hingegen bunter werden. Schon im 2019 waren bei vielen Labels Neontöne ganz groß in Mode. Leuchtendes Grün, knalliges Gelb oder grelles Pink ist angesagt. Der Schnitt ist dabei egal. Bei den Damen kann auch die Bluse durch eine auffällige Farbe hervorstechen. Für die Herren gibt es eine große Auswahl an T-Shirts.

Von den Tank-Tops, die vergangenes Jahr der Hit waren, sollten Männer aber eher die Finger lassen. Wem die knalligen Farben als Oberteil zu auffällig sind, der kann auch zu einem Schal oder einem Tuch greifen. Ebenfalls angesagt ist Vintage-Denim, ein weiterer neuer Look in diesem Jahr. Der Trend gilt nicht nur für die Stoffe, sondern auch für die Schnitte. Verwaschene Jeans im Karotten-Look sind ein gutes Beispiel. Schon seit einiger Zeit sieht man sie wieder auf den Straßen und sogar im Büro. Hier darf man ruhig etwas wagen. Bei den Damen ist es im Frühling angesagt, die Jeans im Vintage-Look mit einer Jacke aus buntem Leder zu kombinieren. Bei den Herren bietet sich ganz klassisch das weiße Hemd an. Hauptsache die Jeans hat eine Geschichte zu erzählen.

Ein weiterer großer Trend hat sich lange angekündigt: Handgemachtes und Upcycling. Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat sich nun auch bei der Gestaltung unserer Kleidung durchgesetzt. Egal ob Handtaschen, Tücher oder auch gestrickte Strümpfe – wer seine eigene Kleidung herstellt oder modifiziert, der ist in diesem Frühjahr total angesagt. Damit lernt man nicht nur das Kleidungsstück oder Accessoire besonders zu schätzen, sondern leistet auch einen Beitrag zur Vermeidung von Müll. Im Internet gibt es viele leicht verständliche Anleitungen zum Upcycling von Textilien. Aus alten T-Shirts lässt sich beispielsweise eine Tasche nähen und Omas ausgedienter Teppich kann noch für das eine oder andere Schmuckelement herhalten. So wird Mode nachhaltig - und wer kein Händchen für Stricknadel, Nähmaschine und Co. hat, der wird auch bei den Modelabels fündig. Einige Boutiquen und Designer aus Karlsruhe machen es bereits vor.