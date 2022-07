Bewerben für den „Pop-up-Store Karlsruhe“ 2022

Nach der erfolgreichen Premiere des Pop-up-Stores im Regierungspräsidium am Rondellplatz im Herbst 2021 mit ca. 2.000 BesucherInnen an drei Tagen gibt es eine Neuauflage vom 17. bis 19.11.

Das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe ermutigt alle Kultur- und Kreativschaffenden, sich für einen Platz zu bewerben, um ihr Unternehmen und Produkt zu präsentieren – ob am selbstbetreuten Stand oder auf der kommissionarischen Gemeinschaftsfläche. Es ist nicht zwingend, physische Produkte zu verkaufen; die Fläche kann auch zur Präsentation genutzt werden.

Bewerbungen per E-Mail an k3@kultur.karlsruhe.de bis Do, 28.7. Formalitäten auf www.k3-karlsruhe.de/event/pop-store-2022. -pat