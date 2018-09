Blue Night Shopping 2018

Wenn die Blaue Stunde schlägt, geht das Einkaufserlebnis in Ettlingens City an diesem Abend erst so richtig los.

Bis 23 Uhr öffnen die Geschäfte bei attraktiven Rabatten; die Straßen verwandeln sich in musikalisch-kulinarische Treffpunkte, zu denen man sich kostenlos mit dem „Shopping Night“-Mobil kutschieren lassen kann: Auf dem Neuen Markt zeigen junge Musiker ihr Können, den Marktplatz unterhält die Band Natascha & Friends und auch in der Kronenstraße, der Marktpassage und der Leopoldstraße wird Livemusik gespielt. Erstmals gastiert am Schlossvorplatz ein französischer Markt mit traditionellen Produkten und anderen Köstlichkeiten. Außerdem lockt die Stadtinformation mit zehn Prozent auf ausgewählte „Kultur live“-Veranstaltungen. -pat