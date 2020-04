BögelSack: Mehrweg-Gesichtsmasken

Karlsruhes Maßtaschenmacher hat in Corona-Zeiten die Nähmaschinenproduktion umgestellt.

Udo Bögelsack ist jetzt Maskenmacher. Viele Infos über deren Wirksamkeit liefert Virologe Prof. Christian Drosten in seinem NDR-Podcast (s. Youtube-Video unten). Nach dem Fertigen einiger Prototypen hat sich die Bindebänder-Variante am praktikabelsten erwiesen: Diese aufwendigere Maskenart lässt sich gut an jede Kopfgröße anpassen und sitzen daher ohne Verrutschen beim Sprechen bequem über Mund und Nase, was bei den einfacheren und vermeintlich praktischeren Gummibänder-Varianten so nicht gegeben ist.

Die Designauswahl der Mehrweg-Gesichtsmasken ist riesig: Es gibt viele freundliche Muster und Farbkombinationen, allesamt aus 100 Prozent Baumwolle, zweilagig, mit eingearbeitetem Draht für gutes Anformen an die Nase, waschbar und mit Dampf heiß zu bügeln. Wie gewohnt sind individuelle Bestellungen mit kombinierbarem Gesichtsteil und Bändern möglich. Da die Corona-Pandemie erst am Anfang steht, ist die BögelSack-Maske nicht nur zu Ostern eine sehr sinnvolle Geschenkidee! Der Laden ist derzeit geschlossen, Abholungen nach Absprache im Hof. Anfragen und Bestellungen telefonisch oder per WhatsApp unter 0178/713 37 17. Anschauungsbeispiele auf www.facebook.com/boegelsack und www.instagram.com/boegelsack_taschen.

Eine Hürde bei der Maskenproduktion ist für Udo Bögelsack derzeit die Materialbeschaffung: Bei den leergekauften Großhändlern bekommt er kein Naht-, Schräg-, Einfass- und Kantenband. Was via Internet erhältlich ist, genügt mengenmäßig nur für den Hausgebrauch. Daher freut sich der Maskenmacher über gespendete Bänder mit 20 oder 25 Millimeter Breite in 100 Prozent Baumwolle.

Weil Bernadette Rupps Atelier Hexenstich die Laden- und Ateliergemeinschaft zum 30.6. verlässt, wird im Hinterhof der Kaiserstr. 50 Produktions-, Verkaufs- und Lagerfläche frei. Interessenten melden sich ebenfalls telefonisch oder unter der E-Mail-Adresse udo@boegel-den-sack.de. -pat