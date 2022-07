Brahmsplatzfest 2022

Das Kulturnetzwerk Mühlburg präsentiert erneut sein schönes Kulturfest am Brahmsplatz, dem Knotenpunkt zwischen dem alten Arbeiterviertel und dem akademischen Musikerviertel.

Los geht’s am Fr, 29.7. ab 20 Uhr mit der Band D’Cuba Son und ihrem karibisch angejazzten Mambo und Salsa. Am Sa, 30.7. legen ab 20 Uhr Funkturm los, mit ihrem fetten Gebläse eine der besten Funk- und Soulbands der Region! Sommerliche Serenaden erklingen bei der Klassik-Matinee am So, 31.7. ab 11 Uhr. Das Bach-Collegium Karlsruhe spielt Werke von Pergolesi, Johann Sebastian und Philipp Emanuel Bach, Stamitz und Mozart. -rowa