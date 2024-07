Brahmsplatzfest 2024

Das Kulturnetzwerk Mühlburg präsentiert auch 2024 beim „Brahmsplatzfest“ ein Kulturwochenende mit musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten.

Das musikalische Programm beginnt am Fr, 26.7. um 20 Uhr mit der wiederbelebten Coverband Groove Incorporation um Sandie Wollasch und Drummer Marcel Millot. Sie spielen Klassiker der Soul-, Funk-, Rock- und Popgeschichte, nah am Original, aber auch mal mit völlig neuen Arrangements.

Headliner am Sa, 27.7., 20 Uhr, Master Hope & Friends. Die Band des Gitarristen Hope Awosusi steht für finest Jazz, modernen Funk-Jazz und Soul sowie eigene Kompositionen. Eine „Sommerliche Serenade“ wird die Klassikmatinee am So, 28.7., 11 Uhr: Das Karlsruher Ensemble Sorpresa spielt u.a. Werke von Mozart, Chopin, Grieg, George Gershwin und Scott Joplin. -rw