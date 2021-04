Bruchsaler Kultursommer 2021

Der „Bruchsaler Kultursommer“ 2020 hat im ersten Corona-Jahr das kulturelle Leben in der Barockstadt reanimiert.

Innerhalb von wenigen Wochen geplant und organisiert, stießen die insgesamt rund 30 Konzertabende mit regionalen Künstlern und Musikern auf reges Interesse. Die jeweilige Zahl der Besucher war begrenzt und an die vorgegebenen Mindestabstände angepasst – ab Juni mit Rock und Pop im Atrium beim Bürgerzentrum, ab Anfang September mit Klassik im Schlossgarten.

Auch wenn derzeit die Entwicklung nicht absehbar ist, will Bruchsal wieder Kultur für draußen“zumindest vorbereitend planen: Abhängig von den zwischen Juli und September geltenden Rahmenbedingungen ist beabsichtigt, im zweiten Sommer der Pandemie erneut ein vergleichbares Konzept mit Open-Air-Veranstaltungen aufzulegen. Daher ruft die Stadtverwaltung Musiker, Künstler, Schauspieler, Mundart-Dichter und alle, die einen Auftritt zu dem Projekt beitragen möchten, zur Bewerbung auf: Vereine, Bands und Einzelkünstler können sich bis spätestens Fr, 14.5. formlos bewerben bei der Stadt Bruchsal, Hauptamt, Abt. Kultur, E-Mail: kultur@bruchsal.de, Tel.: 07251/793 80.

Außerdem ruft die Kulturabteilung die Bruchsaler Vereine und Veranstalter auf, an dieselbe Kontaktadresse eigene, bereits geplante oder beabsichtigte Open-Air-Kulturprojekte im Sommer zu melden. Sollte bei ausreichender Planungssicherheit eine gewisse Zahl an Veranstaltungen im Freien zusammenkommen, ist auch an deren Veröffentlichung und gemeinsame Bewerbung in einem eigens aufgelegten Veranstaltungsprogramm gedacht. -ps/pat