Bruchsaler Kultursommer 2024

Der fünfte „Bruchsaler Kultursommer“ bietet neben der Musikbühne im Atrium, der Beachbar und dem Food Court im Bürgerpark ein EM-Café mit zwei großen Leinwänden – bei freiem Eintritt an jedem Abend.

Beim einzigen Public Viewing im Kraichgau spielen daneben jede Menge Bands und DJs wie am Do, 4.7. ab 18 Uhr die House-DJs Benito Blanco und Andrew Richley. Am So, 7.7. spielt die Uptown Folk Band; am Fr, 12.7. die Suburban Divas (Soul/Funk) sowie Soundaffair (Pop/Rock); am Sa, 13.7. Tiny Mountains (Indie) und das Duo Marcus Zimmermann & Alex Auer.

Am Finaltag ist ab 18 Uhr Party, ab 21 Uhr läuft das Finale. Wie und ob die Public Viewings am Fr+Sa, 5.+6.7. sowie Di+Mi, 9.+10.7. laufen, wird kurzfristig entschieden. -rw