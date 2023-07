Bruchsaler Kultursommer im Atrium 2023

Der „Bruchsaler Kultursommer“ verwandelt das Atrium und den angrenzenden Bürgerpark mit Sand und Liegestühlen zum vierten Mal in eine Sommerlocation, die an acht Abenden beliebte regionale Musikacts auffährt.

Dabei sind die Uptown Band (Fr, 14.7.), Finest Touch und Knutschfleck (Sa, 15.7.), Mocabo und Charlys Blowjob (So, 16.7.), Gonzo’s Jam und die Zap Gang (Do, 20.7.), Hardcover, Uwe Böser & The Glorious Cousins (Fr, 21.7.), die All Joines und Mad House (Sa, 22.7.), Sunday Rest und Mama Lauda (So, 23.7.); am eintrittsfreien „Newcomerabend“ stellen sich Timo Weindel, Celina Cifric, Ultramaryn und die Tiny Mountains (Mi, 19.7.) vor.

Neben dem Musikprogramm im Atrium erwartet die Gäste im oberen Teil des Geländes ein Beachcafé sowie eine Lounge im Bürgerpark mit Kulinarik von regionalen Anbietern. Neben Grillgut gibt’s auch Veganes, Wraps und Süßes, dazu prämierten Weine sowie Cocktails. Das auf 2.000 BesucherInnen limitierte Gelände ist täglich ab 17 Uhr geöffnet, die Konzerte starten um 19 Uhr.

Tickets zu fünf Euro sowie Kombikarten für alle Veranstaltungsabende zum Preis von 30 Euro gibt es bei der Touristinformation Bruchsal im Servicecenter H7 (Hoheneggerstr. 7), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. -pat