In Paris sind es die Bouquinisten, die ihre Schätze aus Papier am Seine-Ufer anbieten.

In Ettlingen findet alles eine Nummer kleiner statt, aber das Flair ist ähnlich: Beim Bücher- und Papierflohmarkt wird entlang der Alb alles gehandelt, was aus Papier ist: Zeitungen, Kunstblätter, Sammelbilder, Musiknoten, Bierdeckel, Briefmarken und Antiquarisches. Parallel können Kinder und Jugendliche bis 16 auf dem Kinderflohmarkt in der Färbergasse alles feilbieten, was sie nicht mehr brauchen und woran andere Kinder Freude haben könnten. -bes